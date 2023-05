Assassin’s Creed Mirage: Weitere Quelle bestätigt offenbar den Releasemonat

Ende März erreichte uns das Gerücht, dass "Assassin's Creed: Mirage" für eine Veröffentlichung im Sommer vorgesehen ist. In der Zwischenzeit scheint eine weitere Quelle den möglichen Releasemonat zu bestätigen.

In den vergangenen Wochen erreichten uns gleich mehrfach Gerüchte um das mögliche Releasezeitfenster von „Assassin’s Creed: Mirage“. Zuletzt berichtete beispielsweise der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson von einer geplanten Veröffentlichung im August 2023.

Ein Releasemonat, der in der Zwischenzeit möglicherweise von einer weiteren Quelle bestätigt wurde. So tauchte auf Reddit ein Beitrag eines vermeintlichen GameStop-Mitarbeiters auf, der ein Foto eines Marketingplans der Handelskette für kommende Spiele in Umlauf brachte.

Dem besagten Schnappschuss lässt sich entnehmen, dass „Assassin’s Creed: Mirage“ in der Tat für eine Veröffentlichung im August dieses Jahres vorgesehen sein könnte. Natürlich immer vorausgesetzt, dass wir es bei dem Foto nicht mit einem Fake zu tun haben.

Offizielle Bestätigung im nächsten Monat?

Die Verantwortlichen von Ubisoft selbst hielten sich in den vergangenen Wochen vornehm zurück und wollten sich zu den Gerüchten um eine mögliche Veröffentlichung von „Assassin’s Creed: Mirage“ im Sommer beziehungsweise im August dieses Jahres bisher nicht äußern. Spekuliert wird, dass der Publisher den finalen Releasetermin des Stealth-Abenteuers im kommenden Monat enthüllen wird.

Wie Ubisoft Ende März bekannt gab, findet am 12. Juni 2023 um 19 Uhr unserer Zeit die neueste Ausgabe des „Ubisoft Forward“ genannten Formats statt, das laut dem Unternehmen für spannende Präsentationen und Ankündigungen genutzt wird. Gut möglich also, dass auch „Assassin’s Creed: Mirage“ zu den präsentierten Titeln gehört.

Offiziellen Angaben zufolge wird es sich bei „Mirage“ um ein „Assassin’s Creed“-Abenteuer handeln, das sich thematisch wie spielerisch wieder mehr an den Ursprüngen der Serie orientiert. Anstatt wie bei „Odyssey“ oder „Valhalla“ auf riesige Welten und Rollenspiel-Elemente zu setzen, rücken in Mirage wieder mehr die Stealth-Elemente und eine linearere Erfahrung in den Mittelpunkt.

„Assassin’s Creed: Mirage“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

