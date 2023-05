Jim Ryan: Japan weiterhin „extrem wichtig“, betont der PlayStation-CEO

PlayStation-CEO Jim Ryan betonte in einem Interview, dass Japan weiterhin eine wichtige Region sei. Dazu erklärte er, warum das so ist und wie die Strategie für das Land aussieht.

Mit der japanischen Videospiel-Zeitschrift Famitsu führte Jim Ryan kürzlich ein Gespräch. Dabei sah er sich gezwungen, sich zur Aktivität in Japan zu äußern. PlayStation wurde nämlich vorgeworfen, seine Bemühungen im Heimatland weitgehend eingestellt zu haben. Allerdings betonte Ryan die Wichtigkeit dieses Landes für Sony Interactive Entertainment.

„Der japanische Markt war und wird auch weiterhin einer der wichtigsten Märkte sein. Der Grund dafür ist natürlich, dass der japanische Markt der zweitgrößte der Welt ist, aber noch wichtiger als die bloße Statistik ist, dass Japan der Geburtsort von PlayStation ist“, erklärt der CEO.

Anschließend redete er über japanische PlayStation-Spiele aus den vergangenen 30 Jahren. Dabei nannte er unter anderem „Final Fantasy“, „Monster Hunter“ und „Tekken“. Sony könne auf langjährige Geschäftsbeziehungen zu Entwicklern und Publishern zurückblicken. Aus diesem Grund sei Japan weiterhin „extrem wichtig.“

Japan-kompatible Spiele sind der Plan

Wie die Strategie auf japanischem Gebiet aussieht? Das erklärte Ryan so: „Sie besteht darin, Spiele zu veröffentlichen, die mit dem japanischen Markt hoch kompatibel sind. Elden Ring, Resident Evil 4, Monster Hunter Rise, Wild Hearts, und so weiter sind bereits auf der PS5 veröffentlicht worden. Diese Spiele sind in Japan geboren und wurden in Japan veröffentlicht.“

Für die nahe Zukunft hebt der Geschäftsmann „Final Fantasy XVI“ und „Street Fighter 6“ hervor. Beide Titel werden allgemein „große und wichtige Markteinführungen“ sein, doch die Japaner haben dafür eine ganz besondere Vorliebe.

Seitdem die Lieferengpässe behoben sind, haben sich die PS5-Verkäufe rapide verbessert. Im März erreichte Sony schließlich einen Meilenstein: Mehr als drei Millionen PS5-Konsolen hat das Unternehmen auf japanischem Boden verkauft. Mit dem oben erwähnten „Final Fantasy“-Ableger, der am 22. Juni erscheint, dürfte die Verkaufszahl weiter massiv steigen.

