Mortal Kombat: Verkaufszahlen der Serie erreichen beeindruckenden Meilenstein

In der vergangenen Woche kündigten die Entwickler der NetherRealm Studios die Arbeiten an "Mortal Kombat 1" auch offiziell an. Ergänzend dazu wurde bestätigt, dass die langlebige Serie kürzlich den nächsten kommerziellen Meilenstein erreichte.

In der vergangenen Woche bereiteten Warner Bros. Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler der NetherRealm Studios der Wartezeit der Community endlich ein Ende und kündigten den Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“ offiziell für die Konsolen und den PC an.

Ergänzend zur Ankündigung des neuesten Ablegers wurde bekannt gegeben, dass die erfolgreiche „Mortal Kombat“-Reihe kürzlich einen weiteren beeindruckenden Meilenstein erreichte und sich weltweit mehr als 80 Millionen Mal verkaufte. Welcher Serienteil unter dem Strich für die meisten Verkäufe sorgte, wurde leider nicht verraten.

Ihren Anfang nahm die „Mortal Kombat“-Franchise mit dem ersten Ableger, der 1992 in den Arcade-Spielhallen das Licht der Welt erblickte und vor allem mit seiner für damalige Verhältnisse expliziten Gewaltdarstellung auf sich aufmerksam machte. Nach dem Erfolg in den Arcades wurde der Titel anschließend auf weitere Plattformen wie den PC, das Super Nintendo oder den Mega-Drive portiert.

Doch nicht nur hinsichtlich des Gewaltgrades gingen die Entwickler damals neue Wege. Während Genre-Konkurrenten wie „Street Fighter“ auf klassische Pixel-Charaktere setzten, lagen den Kämpfern von „Mortal Kombat“ in den ersten drei Ablegern Schauspieler zugrunde, die gefilmt, mit der Bluescreen-Technik digitalisiert und anschließend in das Spiel verfrachtet wurden.

Da die späteren „Mortal Kombat“-Titel auch spielerisch überzeugten, war der Grundstein für eine äußerst erfolgreiche Franchise gelegt. Abseits der Welt der Videospiele brachte es „Mortal Kombat“ auf mehrere Kinofilme sowie eine TV-Serie, die aufgrund des ausbleibenden Erfolges jedoch nach der ersten Staffel eingestellt wurde.

Aktuell arbeiten die Entwickler der NetherRealm Studios an „Mortal Kombat 1“, das sich in vielen Bereichen als ein Reboot der Reihe verstehen und uns in ein ganz neues Universum verfrachten wird, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde. Wie versprochen wurde, werden die bekanntesten Charaktere der Serie in einer ganz neuen Form beziehungsweise Rolle zurückkehren.

„Mortal Kombat 1“ wird am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

