The Callisto Protocol: Riot-Modus kommt heute

Heute steht das nächste Update für „The Callisto Protocol“ an. Damit führen die Striking Distance Studios den sogenannten Riot-Modus ein.

Vom Prinzip her ein Hordenmodus

Hier kämpft ihr gegen Horden an Gegnern, die euch alles abverlangen werden. Von Welle zu Welle zieht der Schwierigkeitsgrad etwas an. Immer wieder müsst ihr eure Strategie anpassen, um am Leben zu bleiben. Nur zwei Waffenslots stehen euch zur Verfügung, weshalb ihr eure Credits mit Bedacht ausgeben müsst. Macht euch daher Gedanken, welche Waffen und Upgrades am sinnvollsten sind.

Geratet ihr in Bedrängnis, solltet ihr den Rampage-Modus aktivieren. Das verschafft euch eine zeitlich begrenzte Stärkung, die unbegrenzte Munition, GRP-Nutzung und sofortige Gegner-Kills ermöglicht.

Einer Bestenliste könnt ihr entnehmen, wie gut ihr euch geschlagen habt. Je mehr Eliminierungen ihr geschafft habt, desto höher werdet ihr eingestuft. Übrigens sind elf neue Todesanimationen enthalten, die für etwas frischen Wind sorgen.

Der Haken: Nicht jeder kann auf den Riot-Modus zugreifen. Ihr benötigt das Riot Bundle, wofür ihr im PS Store 9,99 Euro zahlt. Habt ihr wiederum die Digital Deluxe Edition, ist der Modus schon inbegriffen. Bestandteil dieser Edition ist nämlich der Season Pass, den ihr auch separat erwerben könnt.

Sowohl die Digital Deluxe Edition als auch der Season Pass ist gerade zum reduzierten Preis verfügbar. Ersteres kostet euch gerade 53,99 Euro (40 Prozent Rabatt), während der Pass für 19,94 Euro (30 Prozent Rabatt) angeboten wird.

Im gegenwärtigen Moment ist das Update noch nicht da. Sobald ihr es euch herunterladen könnt, werden wir umgehend ein Update machen.

