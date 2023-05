Horizon Burning Shores: Nächster Patch für den PS5-DLC ist da

Weiteren technischen Fehlern geht es an den Kragen.

Mit Patch 1.25 entfernt das Entwicklerteam einmal mehr verschiedenste Bugs und nimmt Anpassungen vor. Was genau sich verändert, verraten die offiziellen Patch Notes der Community Managerin.

Typische Bugs entfernt

Über 20 Fehler behebt der Patch. Neun davon widmen sich den Hauptmissionen, während zwei Stück den Nebenquests gewidmet sind. Weitere Baustellen sind Weltaktivitäten, Maschinen, Waffen, und die Benutzeroberfläche.

Ein Bug konnte dazu führen, dass sich der Tideripper plötzlich durch die Luft bewegt. Manche Spieler dachten, dies war so beabsichtigt, was aber nicht der Fall ist.

Die Performance verbessert sich ebenso. Einige Absturzursachen werden entfernt und einige Stellen gefixt, an denen Aloy hängenbleiben konnte. Am Ende geht es noch um ein paar sonstige Probleme, die nicht weiter der Rede wert sind.

Sind euch noch irgendwelche relevanten Probleme aufgefallen? Dann meldet sie dem Entwicklerteam gerne über dieses Kontaktformular.

Weitere Meldungen zu „Horizon Forbidden West“:

Der „Burning Shores“-DLC ist seit dem 19. April für PS5 verfügbar. PS4-Spieler sind leer ausgegangen. Der Preis beträgt 19,99 Euro.

Um die Story-Erweiterung starten zu können, müsst ihr das Hauptspiel besitzen und die Kampagne abgeschlossen haben. Die Geschichte des DLCs knüpft nämlich unmittelbar an das Ende an. Habt ihr PS Plus Extra abonniert, könnt ihr euch den Kauf von „Forbidden West“ immerhin sparen.

