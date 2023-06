Wolfenstein 3: MachineGames heuert für First-Person-Titel an

Bei MachineGames könnte sich so etwas wie "Wolfenstein 3" in Arbeit befinden. Stellenanzeigen liefern Hinweise, die diese Vermutung aufkommen ließen.

Seit der Veröffentlichung von „Wolfenstein 2: The New Colossus“, das im Oktober 2017 auf den Markt kam, sind annähernd sechs Jahre vergangen. Die eigenständige und eher schlecht bewertete Erweiterung „Wolfenstein: Youngblood“ folgte vor etwa vier Jahren. Es ist demnach eine Menge Zeit vergangen, seitdem Spieler ein neues „Wolfenstein“ in den Händen halten konnten.

Doch es scheint, dass sich bei MachineGames ein neuer Teil der Reihe in Arbeit befindet, während das Studio zugleich an einem „Indiana Jones“-Titel werkelt. Und auch wenn die offizielle Ankündigung weiter aussteht, liefern Stellenanzeigen einen möglichen Hinweis.

Leidenschaft für First-Person-Spiele

Das Studio hat vor kurzem eine Stellenausschreibung für einen Senior-Animator veröffentlicht. Sie deutet darauf hin, dass bei MachineGames an einen neuen First-Person-Titel gearbeitet wird. In der Anzeige heißt es, dass der Bewerber eine „Leidenschaft für Videospiele und insbesondere für immersive First-Person-Spiele“ mitbringen sollte. Ebenfalls wäre eine „starke Vertrautheit mit den MachineGames-Titeln“ von Vorteil.

Ein weiteres Indiz dafür, dass diese Stellenausschreibung mit „Wolfenstein 3“ zu tun haben könnte, ist die bevorzugte Fähigkeit, Erfahrung mit der „Animation von vierbeinigen Kreaturen“ zu haben, die in anderen „Wolfenstein“-Titeln vorkommen. Aus der Anzeige geht zudem klar hervor, dass die Stelle an ein AAA-Projekt gebunden ist.

Schon im Mai 2018 deutete MachineGames ein neues „Wolfenstein“-Spiel an und betonte, dass das Team einige neue Dinge damit machen könnte. „[Wolfenstein 3 würde] ein bisschen mit dem Format spielen“, so der Designer Andreas Öjerfors in einem Interview. „Nicht, weil es notwendig ist, sondern weil wir gerne etwas anderes machen würden.“

Nur wenig später meldete sich Pete Hines von Bethesda zu Wort und betonte, dass „Wolfenstein 3“ sehr wahrscheinlich früher oder später erscheinen wird. „Wir machen auf jeden Fall ein Wolfenstein 3“, so seine Worte auf die Frage, ob es ein neues „Wolfenstein“ geben wird. „Sie sagten auf der Bühne, dass sie eine Pause von der größeren Geschichte einlegen, um diese Sache zu machen. Aber wir müssen alle abwarten, wie das ausgeht.“

Zwischenzeitlich wurde der Publisher Bethesda samt MachineGames von Microsoft übernommen, sodass unklar ist, ob ein mögliches „Wolfenstein 3“ auch für die PS5 erscheinen würde, im Gegensatz zu anderen Bethesda-Spielen, die in Exklusivprojekte umgewandelt wurden. In den letzten Monaten betonte Microsoft aber wiederholt, dass man mehr Spiele zu mehr Spielern bringen möchte.

