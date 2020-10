Wolfenstein, Dishonored und mehr: Bethesda plant Sammlungen für die Next-Gen

"Wolfenstein" findet den Weg auf die neue Konsolen-Generation.

Aktuellen Berichten zufolge gehört auch Bethesda Softworks zu den Publishern, die ausgewählte Titel auf die nächste Konsolen-Generation portieren.

Für die vermeintliche Bestätigung sorgen derzeit entsprechende Alterseinstufungen des Entertainment Software Rating Boards (kurz: ESRB). Wie sich diesen entnehmen lässt, bereitet Bethesda Softworks Umsetzungen der bereits für die aktuellen Konsolen erhältlichen Spiele-Sammlungen „Dishonored & Prey: The Arkane Collection“ und „Wolfenstein: Alt History Collection“ vor.

Geht die PS5 möglicherweise leer aus?

Die „Dishonored & Prey: The Arkane Collection“ besteht aus „Prey“, „Dishonored“, „Dishonored 2“ sowie „Dishonored: Death of the Outsider“. Die „Wolfenstein: Alt History Collection“ hingegen umfasst die Shooter „Wolfenstein: The New Order“, „Wolfenstein: The Old Blood“, „Wolfenstein 2: The New Colossus“ und „Wolfenstein: Youngblood“.

Aufgrund der Übernahme von Bethesda Softworks durch Microsoft steht aktuell allerdings noch in den Sternen, ob sich auch zukünftige Besitzer einer PlayStation 5 auf die beiden Spiele-Sammlungen freuen dürfen. In den Alterseinstufungen ist bisher nur von Umsetzungen für die Xbox Series X oder die Xbox Series S die Rede.

Da wir es hier mit Portierungen älterer Multiplattform-Titel zu tun haben, sollten PlayStation 5-Versionen aber wohl nicht voreilig abgeschrieben werden. Warten wir auf die offizielle Ankündigung durch Bethesda Softworks.

