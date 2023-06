Diablo 4: Überzeugende Performance auf der PS5 – Was ist mit der PS4?

Passend zum offiziellen Release in dieser Woche steht ab sofort eine ausführliche Performance-Analyse zum Action-Rollenspiel "Diablo 4" bereit. Während die PS5-Version technisch überzeugen kann, fällt die Umsetzung für die PlayStation 4 spürbar ab.

In dieser Woche veröffentlichten die Entwickler von Blizzard Entertainment das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ für die Konsolen sowie den PC und feierten nicht weniger als den bisher erfolgreichsten Launch der Studiogeschichte.

Passend zum gestrigen Release steht ab sofort auch die ausführliche Performance-Analyse aus dem Hause Digital Foundry bereit. Wie sich dieser entnehmen lässt, macht „Diablo 4“ vor allem auf dem PC sowie den Konsolen der aktuellen Generation eine gute Figur und punktet mit einer glaubwürdigen und düsteren Welt, die mit zahlreichen Details und einer realistischen Physik zum Leben erweckt wird.

Auch die Wasser-, Zauber- und Wettereffekte werden lobend hervorgehoben. Im weiteren Verlauf des Performance-Checks wird darauf hingewiesen, dass die PlayStation 5- und Xbox Series X-Versionen von „Diablo 4“ intern wohl in der nativen 1260p-Auflösung gerendert und anschließend zu einer 4K-Auflösung zusammengesetzt werden.

Für sichtbare Abstriche bei der Bildqualität sorge diese Design-Entscheidung allerdings nicht.

Framerate auf PS5 & Xbox Series X nicht immer stabil

Weiter berichten die Redakteure von Digital Foundry, dass es zwischen der PlayStation 5- und der Xbox Series X-Version von „Diablo 4“ keine spürbaren Unterschiede gibt. Auf beiden Konsolen der aktuellen Generation liefere Blizzard Entertainment eine überzeugende und vor allem fehlerfreie Performance ab. Zu kritisieren gebe es lediglich, dass die angepeilte Darstellung des Spielgeschehens in 60 Bildern die Sekunde nicht immer erreicht wird.

Sowohl auf der PS5 als auch der Xbox Series X kann die Bildwiederholungsrate in vereinzelten Momenten um ein oder zwei Frames sinken. Auf der PS5 treten Szenen dieser Art etwas öfter auf als auf der Xbox Series X. Störend sei das Ganze aber zu keiner Zeit. Selbiges gilt für die Tatsache, dass die Entwickler bei den Zwischensequenzen auf eine Darstellung in 30FPS setzen.

Spürbare technische Abstriche hingegen müssen laut Digital Foundry auf der Xbox Series S und der PlayStation 4 in Kauf genommen werden. Auf der Xbox Series S wird „Diablo 4“ intern in 864p gerendert und auf dem Bildschirm in 1440p dargestellt. Im Vergleich mit der PS5 und der großen Schwester kommt es auf der Xbox Series S öfter zu kleineren Framerate-Drops.

Und wie schlägt sich die PS4-Fassung von „Diablo 4“? Abgesehen von der Tatsache, dass auf Sonys betagter Konsole standardmäßig auf eine Darstellung in 30FPS gesetzt wird, wird die PS4-Fassung intern mit 720p gerendert und in 1080p dargestellt. Hinzukommen diverse grafische Einschränkungen, die sich vor allem an der Ausleuchtung der Spielwelt und den reduzierten Details bemerkbar machen. Weitere Details zur technischen Umsetzung von „Diablo 4“ liefert euch das angehängte Video.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

