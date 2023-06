Final Fantasy XVI: Auflösungen & Framerates – Die Demo im Performance-Check

In dieser Woche wurde die kostenlose Demo zum vielversprechenden Rollenspiel "Final Fantasy XVI" veröffentlicht. Was im Rahmen der Anspielfassung technisch geboten wird, verrät die ausführliche Performance-Analyse.

Wer vor dem Kauf von „Final Fantasy XVI“ zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store ab sofort eine Demo, die es auf eine Spielzeit von mehreren Stunden bringt und die Anfänge des Rollenspielabenteuers beleuchtet.

Kurz nach dem Release der Anspielfassung nahm sich der Youtube-Kanal „ElAnalistaDeBits“ der technischen Seite der Demo an und unterzog diese einem ausführlichen Performance-Check. Genau wie das Hauptspiel unterstützt die Probeversion einen Quality- und einen Performance-Modus.

Unabhängig vom gewählten Modus werden euch die zahlreichen Zwischensequenzen von „Final Fantasy XVI“ in 30FPS präsentiert.

Keine stabilen 60FPS im Performance-Modus

Laut der Analyse von „ElAnalistaDeBits“ wird „Final Fantasy XVI“ im Quality-Modus in der nativen 1440p-Auflösung gerendert und anschließend auf die 2160p- beziehungsweise 4K-Auflösung hochskaliert. Der Quality-Modus wird in 30 Bildern die Sekunde dargestellt und bietet neben der höheren Auflösung grafische Vorzüge wie die Unterstützung des anisotropen Filterings oder höher aufgelöste Schatten.

Etwas enttäuschend fällt laut „ElAnalistaDeBits“ der Performance-Modus aus, in dem auf eine Darstellung in 60FPS abgezielt wird. Der Performance-Modus von „Final Fantasy XVI“ wird intern in der nativen 1080p-Auflösung gerendert und anschließend auf 1440p hochskaliert. Zumindest in der Demo kann leider nicht die Rede davon sein, dass die angestrebten 60 Bilder die Sekunde stabil erreicht werden.

Stattdessen sinkt die Framerate im Performance-Modus vor allem in hektischen Momenten gerne mal in den 40er-Bereich ab. Weitere Details zu diesem Thema liefert euch der angehängte Performance-Check. An dieser Stelle möchten wir kurz darauf hinweisen, dass die Demo laut Square Enix technisch nicht repräsentativ für das finale Produkt ist. Möglicherweise profitieren wir in der Vollversion also von einem zusätzlichen Feinschliff.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5 und wird laut Entwicklerangaben eine tragische Geschichte erzählen, die deutlich düsterer ausfällt, als es in den bisherigen Hauptablegern der Reihe der Fall war.

