Atlas Fallen: Trailer erklärt Story und Gameplay zum Spiel

„Atlas Fallen“ zeigt in einem neuen Trailer, welche Gameplay-Elemente es im Spiel geben wird. Seid gespannt auf den baldigen Release.

„Atlas Fallen“ steht in den Startlöchern. Der Titel erscheint am 10. August 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. In einem neuen Trailer fasst das Entwicklerteam zusammen, welche Gameplay-Elemente es geben wird.

In dem Video bekommen wir die Geschichte hinter „Atlas Fallen“ erklärt. Außerdem sind einige Story-Sequenzen und die Fähigkeiten der Hauptfigur zu sehen. Mit über 100 Essenzsteinen ist es nämlich möglich, seinen eigenen Spielstil zu kreieren.

Erhebt euch gegen den Sonnengott

Der Sonnengott Thelos ist dafür verantwortlich, dass es der Menschheit so schlecht geht. Die Menschen haben weder ein Zuhause noch einen Namen. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, in den Trümmern der Welt nach der magischen Essenz zu graben, die dem Sonnengott zustehen.

Wir sind einer der Arbeiter, doch durch einen besonderen Handschuh bekommen wir die Möglichkeit, die Menschheit zu befreien. Dank der neuen Fähigkeiten können wir beispielsweise durch die Lüfte schweben oder über die sandigen Dünen gleiten und so neue Gebiete entdecken.

In der Spielwelt begegnen wir mysteriösen Ruinen, Truhen und anderen Geheimnissen. Díe Anhänger von Thelos kommen uns dabei in die Quere und versuchen, uns zu töten. Doch nicht nur die Menschen sind eine Gefahr, auch die legendären Bestien erfordern einiges an Geschick, um sie zu bezwingen. Sobald wir ihre Schwachstelle herausfinden, sind die leichter zu besiegen.

„Atlas Fallen“ bietet eine halboffene sandige Spielwelt, in der zahlreiche Geheimnisse versteckt sind. Um sich auf der Karte fortzubewegen, können Spieler und Spielerinnen auf dem Sand gleiten. In der Welt gibt es verfallene Ruinen und mysteriöse Relikte aus längst vergessenen Zeiten zu entdecken.

Als Protagonisten dienen zwei Helden, die sich den mächtigen Monstern in der sandigen Region stellen. Mithilfe von Waffen, die aus dem Sand hergestellt werden, können die Ungetüme bekämpft werden. Es gibt aber auch einzigartige Skills und Fähigkeiten, die zu einem individuellen Move-Set zusammengesetzt werden können. Das Spiel soll sowohl alleine als auch im Online-Koop spielbar sein.

