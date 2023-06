The Callisto Protocol: Final Transmission hat einen Termin – Teaser veröffentlicht

Der Entwickler Striking Distance Studios hat mitgeteilt, dass „The Callisto Protocol“ in Kürze einen DLC mit dem Titel „Final Transmission“ erhält. Die Erweiterung wird vom Studio als das letzte Kapitel des Horror-Shooters beschrieben und ist ab dem 27. Juni für PlayStation-Konsolen erhältlich, bevor der neue Content am 29. Juni für andere Plattformen erscheint

Passend zur Ankündigung der neuen Erweiterung für „The Callisto Protocol“ hat Striking Distance Studios einen 21-sekündigen Teaser zu „Final Transmission“ zur Ansicht bereitgestellt. Viel Gameplay offenbart der unten zu sehende Clip zwar nicht. Aber immerhin kann ein kurzer Blick darauf geworfen werden, was wir vom DLC in Bezug auf die Story erwarten können.

„Final Transmission“ ist nicht der erste DLC für das Debütprojekt von Striking Distance. Seit der Veröffentlichung von „The Callisto Protocol“ folgten einige Updates und Erweiterungen, darunter der „Riot Mode“-DLC im Mai, der „Contagion Mode“-DLC im März und ein kostenloses Update im April. Letzteres führte die Möglichkeit ein, Zwischensequenzen zu überspringen.

Prepare for Final Transmission, the heart-pounding final chapter of The Callisto Protocol.

Play 48 hours early on June 27, exclusively on PlayStation, followed by a wider release on June 29 for all other platforms. pic.twitter.com/m6aBxqMGto

