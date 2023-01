The Callisto Protocol: Wurde im ersten US-Verkaufsmonat von Mario Kart übertroffen

Glen Schofields neuestes Horror-Projekt „The Callisto Protocol“ kam bei den Spielern wohl schlechter an, als bisher gedacht. Laut dem Marktforschungsunternehmen NPD Group wurde das Spiel in den USA in seinem ersten Verkaufsmonat schlechter verkauft, als „Mario Kart 8“.

Das amerikanische Marktforschungsunternehmen NPD Group hat seine Analyse der US-Spieleverkäufe für den Monat Dezember und für das gesamte Jahr 2022 veröffentlicht. Während die Übersicht für das gesamte Jahr 2022 keine großen Überraschungen bereithält, ist der Bericht für den vergangenen Dezember schon brisanter.

Am 2. Dezember feierte Glen Schofields „The Callisto Protocol“ seinen Release. Der Titel, der als „Quadruple-A“-Spiel angekündigt wurde, konnte dem Bericht nach jedoch nur wenig überzeugen. In den USA gingen im ersten Verkaufsmonat von „The Callisto Protocol“ zahlreiche Titel besser über die Ladentheke, darunter etwa der Klassiker „Mario Kart 8“ und „Nintendo Switch Sports“.

Horrorspiel versinkt in den US-Verkaufscharts

Laut der NPD Group debütierte „The Callisto Protocol“ im Dezember auf Platz 17 der US-Verkaufscharts, gemessen an den reinen Dollar-Verkäufen. In den PlayStation-Charts schaffte es der Titel auf Platz 10, während das Spiel auf der Xbox nicht einmal in den Top 10 landen konnte. Normalerweise wäre das gar kein so schlechter Schnitt für eine komplett neue IP von dem brandneuen Entwickler Striking Distance Studios.

Schlecht sind diese Nachrichten jedoch für ein angebliches „Quadruple-A“-Spiel, das Schätzungen zufolge ein Budget von 160 Millionen US-Dollar verschlungen haben soll. Glen Schofields neuestes Werk wurde im Dezember von zahlreichen anderen Spielen bei den Verkäufen übertroffen. Darunter waren etwa das fast neun Jahre alte „Mario Kart 8“ und „Super Smash Bros. Ultimate“, beides Spiele für die Nintendo Switch, sowie der Dauerbrenner „Minecraft“.

Zuletzt war „The Callisto Protocol“ im Gespräch, da angeblich zahlreiche Entwickler bei den Credits des Spiels übergangen wurden. Laut einem ehemaligen Mitarbeiter sollen etwa 20 Entwickler nicht namentlich in dem Abspann erwähnt worden sein, obwohl diese bei „The Callisto Protocol“ mitunter wichtige Positionen eingenommen haben.

