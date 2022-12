The Callisto Protocol: PS5-Update 1.08 mit Kampf- und Stabilitätsverbesserungen

The Callisto Protocol:

"The Callisto Protocol" hat einen weiteren Patch erhalten, der das Spiel ein Stückchen besser machen soll. Unter anderem lassen sich auf der PS4 fortan die Tröphäen synchronisieren.

Für „The Callisto Protocol“ wurde ein neues Update auf die Version 1.08 veröffentlicht. Es bringt zwar keine neuen Inhalte in das Spiel. Doch sorgten die Entwickler der Striking Distance Studios für eine Reihe von Kampf- und Stabilitätsverbesserungen.

„Ein neues Update ist für alle Plattformen verfügbar“, so das Studio. „Freut euch auf Kampfverbesserungen, Performance- und Stabilitätsverbesserungen, Lokalisierungsoptimierungen und allgemeine Änderungen an der Lebensqualität. Wir hören zu und sind dankbar für euer Feedback. Es wird noch mehr kommen.“

Synchronisierung von PS4-Trophäen korrigiert

Zusätzlich zu den genannten Änderungen bestätigten die Striking Distance Studios, dass das anhaltende Problem mit der Synchronisierung von PS4-Trophäen ebenfalls behoben wurde.

„Einige von euch haben nachgefragt, und wir können bestätigen, dass PS4-Trophäen jetzt über das PSN synchronisiert werden. Vielen Dank für eure Geduld“, heißt es dazu.

Auch jenseits der technischen Probleme, die „The Callisto Protocol“ vorrangig auf dem PC plagen, ist das Spiel nicht auf dem erhofften Niveau eines „Dead Space“. Während die Horrorelemente solide wirken, gibt es an anderen Stellen Probleme, wie bereits die internationalen Testberichte offenbarten.

Auch in unserem Test wurden einige der Kritikpunkte angesprochen, auch wenn der Titel insgesamt einen ordentlichen Eindruck hinterließ: „Obwohl uns inhaltlich ein paar Dinge nicht ganz schlüssig sind, gefällt uns die in ihren Grundzügen altbekannte Story insgesamt gut“, heißt es unter anderem im Fazit.

Nach dem Launch kam der Vorwurf auf, dass Sonys Beteiligung an der Entwicklung einen Teil der Performance-Probleme verursachte. Diesem Gerücht widersprachen die Entwickler entschieden.

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol:

„The Callisto Protocol“ wurde am 2. Dezember 2022 für PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S und Xbox One veröffentlicht. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren