Cyberpunk 2077: Update 1.63 bietet Fehlerbehebungen & Verbesserungen – Changelog

Nachdem uns die Entwickler von CD Projekt vor wenigen Tagen einen ersten Blick auf die umfangreiche „Phantom Liberty“-Erweiterung von „Cyberpunk 2077“ ermöglichten, steht ab sofort das neueste Update zum Rollenspiel bereit.

Eigenen Angaben zufolge nahmen sich die Entwickler mit dem neuesten Patch verschiedener Fehler an, über die die Community in den letzten Wochen klagte. Beispielsweise soll der Bug der Vergangenheit angehören, der dafür sorgen konnte, dass Geräte nach dem Öffnen der Karte nicht mehr verwendet werden konnten.

Des Weiteren wurde dafür gesorgt, dass Sticker und Rahmen im Foto-Modus nun wie vorgesehen auf den selbst erstellten Screenshots zu sehen sind. Zu den weiteren Problemen, die die Entwickler von CD Projekt im Zuge des neuen Updates in Angriff genommen haben, gehören Fehler, die in den Quests oder in der Spielwelt an sich auftreten konnten.

Welche Optimierungen der heute veröffentlichte Patch im Detail liefert, verrät euch der folgende Changelog.

Das Update 1.63 in der Übersicht

Quests

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Auswahl einer blauen Dialogoption beim zweiten Anruf mit Mitch dafür sorgen konnte, dass der Anruf permanent auf dem Bildschirm stecken blieb.

All Along the Watchtower – Ein Fehler wurde behoben, bei dem V nach Überqueren der Grenze getötet wurde.

Chippin’ In – Es sollte jetzt möglich sein, alle Hinweise auf der Ebunike zu untersuchen, ohne entdeckt zu werden.

Gimme Danger – Ein Fehler wurde behoben, bei dem alle Ziele aus dem Tagebuch verschwanden.

I Walk the Line – Ein Fehler wurde behoben, bei dem V in der Quest grundlos sterben konnte.

Lightning Breaks – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Panam nicht vor der Garage stand, sondern stattdessen im Motel spawnte.

Machine Gun – Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Dialog mit Skippy nach dem Töten von 50 Gegnern nicht aktiviert wurde und V Skippy nicht ablegen konnte.

Never Fade Away – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Rogue von der Couch im Atlantis verschwand, sodass die Quest nicht fortgesetzt werden konnte.

Only Pain – Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Ziel „Neutralisiere die Polizisten.“ nicht abgeschlossen werden konnte, weil die Polizisten nicht vor Ort waren.

Play It Safe – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Hologramme und Wagen bei der Parade nach Laden eines Autosaves verschwanden.

Play It Safe – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Takemura nicht anrief, um mit der Parademission zu beginnen.

Pyramid Song – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Judy nach Betreten der Kirche unter die Erde teleportiert wurde.

Search and Destroy – Takemura versteckt sich jetzt wie vorgesehen, anstatt während des Angriffs von Arasaka einfach mitten im Raum zu stehen.

Geiler Schlitten – Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Quadra Turbo-R V-Tech unter der Erde spawnte, sodass die Quest nicht fortgesetzt werden konnte.

Small Man, Big Mouth – Die Gegner und der Laster spawnen jetzt wie vorgesehen.

Der Coup – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Jackie nicht vor dem Afterlife stand.

With a Little Help from My Friends – Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Nomaden nicht am Bahnhof waren.

Open World

Mehrere Fehler wurden behoben, bei denen Aufträge weiterhin als „Unentdeckt“ angezeigt wurden und nicht begonnen werden konnten, wenn V sich näherte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den bei manchen NPCs in Menschenmengen in Rancho Coronado die Untertitel unter statt über ihnen angezeigt wurden.

Auftrag: Wo’s wehtut – V wird im Spiegel im Dojo jetzt nicht mehr mit dem Rücken zum Spiegel angezeigt.

Auftrag: Letzter Login – Ein Fehler wurde behoben, bei dem ein Quest-Item vor Beginn der Quest eingesammelt werden konnte, was den Ablauf der Mission störte.

Auftrag: Abschiedsparty – Ein Fehler wurde behoben, bei dem man nicht mit Flavio ins Auto steigen konnte.

Auftrag: Versuchskaninchen – Alle Sicherheitsroboter im Hotel greifen jetzt wie vorgesehen in den Kampf ein.

Auftrag: An der kurzen Leine – Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Auftrag nach Abschluss weiterhin ohne Ziel angezeigt wurde.

Auftrag: Selbstmord und Totschlag – Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Quest nach Abschluss erneut aktiviert werden konnte und dann auf dem Ziel „Klaue das CCTV-Material.“ stecken blieb.

Verbrechensmeldung: Blut in der Luft – Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Quest beim Ziel „Durchsuche die Kiste.“ stecken blieb, obwohl die Kiste bereits durchsucht wurde.

Verbrechensmeldung: Rote Genossen – Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Versteck nicht durchsucht werden konnte.

Benutzeroberfläche

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Benutzeroberfläche beim Transfer von Geld oder Daten die Meldung „Gegnerischer Hack läuft“ anzeigte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Geräte nach Öffnen der Karte nicht mehr benutzt werden konnten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die FSR-Anzeige nach Neustart des Spiels mit aktivierter dynamischer Skalierung der Auflösung nicht ausgegraut war.

Grafik

Ein Fehler wurde behoben, durch den beim Path Tracing auf manchen Oberflächen Farbartefakte angezeigt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem mit aktiviertem DLSS an den Kanten mancher Objekte bunte Lichtblitze zu sehen waren.

Auf PC

Ein Absturzproblem beim Start mit Razer Chroma wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Screenshots aus dem Fotomodus als leere Dateien angezeigt werden konnten; die Screenshots erscheinen jetzt wieder in ihrem ursprünglichen Ordner.

Es wurde die Performance der DLSS Frame Generation auf AMD CPUs verbessert.

Auf Konsolen

Die Anzahl der verfügbaren Speicherstände auf Xbox wurde auf 20 für manuelle Speicherstände und 10 für „Es gibt kein Zurück mehr“-Speicherstände geändert. Spieler, die derzeit mehr Speicherstände haben, müssen ein paar Speicherstände löschen, bevor sie neue erstellen können.

Ein Performance-Problem auf Xbox Series X|S, das nach langem Spielen auftrat, wurde behoben.

Sonstiges

Sticker und Rahmen im Fotomodus erscheinen jetzt wie vorgesehen auf Screenshots.

Padre erkennt V jetzt auch im ersten Holo-Anruf als Konzerner/in oder Nomade/Nomadin.

REDmod

Der Einsatz von Mods über eine Listing-Datei wurde ermöglicht.

Hilfetexte für Befehle wurden aktualisiert.

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Aktuell wird bei CD Projekt an der großen „Phantom Liberty“-Erweiterung gearbeitet, die am 26. September 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Wie CD Projekt in der letzten Woche bekannt gab, wird parallel zur neuen Erweiterung ein kostenloses Update veröffentlicht, das im Prinzip alle Elemente des Rollenspiels überarbeitet.

