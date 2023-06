Final Fantasy VI: Der Brand Manager wurde nach einem Remake gefragt

Um das 35. Jubiläum der „Final Fantasy“-Reihe zu feiern, veranstaltete Square Enix eine Diskussionsrunde. Dabei ging Yoshinori Kitase, der Brand Manager und Producer des VII Remakes, auf eine mögliche Neuauflage von Teil sechs ein.

Es wäre schwierig

Genki_JPN machte sich die Mühe, die Antwort des Japaners zu übersetzen: „Ich denke, ein FF6-Remake wäre schwierig. Das FF7 Remake ist noch nicht fertig, also kann ich nicht darüber nachdenken… Aber für FF6 gibt es viele FF6-Fans in der Firma und sie fragen mich oft, wann wir Teil 6 machen?“

Danach äußerte sich „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi. Seiner Meinung nach wäre ein Remake von „Final Fantasy VI“ schwieriger zu realisieren, da ein pixelbasiertes Spiel ist. Hier müsse das Entwicklerteam mehr Arbeit investieren, um die Geschichte anzupassen und ein vollwertiges 3D-Erlebnis zu kreieren.

Ausgeschlossen ist das Projekt also trotz des hohen Aufwands nicht. Doch bevor die „Final Fantasy VII“-Trilogie abgeschlossen ist, wird es kein Remake geben. Möglicherweise kommt aber in den nächsten Jahren der neunte und/oder zehnte Hauptableger in moderner Form. So kursierte neulich das Gerücht um ein „Final Fantasy X“-Remake durchs Netz, das zum 25. Jubiläum erscheinen könnte. Das wäre 2026.

Zudem soll angeblich „Final Fantasy IX“ neu aufgelegt werden, was nach den ersten Gerüchten von Branchen-Insider Jeff Grubb befeuert wurde. Offenbar ist nach dem aufwendigen Remake des siebten Teils also längst nicht Schluss mit bewährten Klassikern, die auf aktuelle Konsolen kommen.

Schon Anfang des Monats teilte der Produzent von der „Pixel Remaster“- Reihe mit, welche Teile er gerne zurückbringen würde. Er hätte besonders großes Interesse am vierten, fünften und eben dem thematisierten sechsten Ableger. Möchtet ihr das Remaster von „Final Fantasy VI“ spielen, könnt ihr es euch übrigens für 17,99 Euro im PS Store kaufen.

