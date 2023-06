Final Fantasy: Pixel Remaster-Produzent Takuma hat Interesse an weiteren Remakes

In einem Interview bestätigte Naofumi Takuma, der Produzent der erfolgreichen "Final Fantasy Pixel Remaster"-Serie, sein Interesse an Remakes. Doch welchen "Final Fantasy"-Klassikern würde Takuma gerne zu einem Comeback verhelfen?

Anfang des vergangenen Monats erreichte uns die Meldung, dass sich die „Final Fantasy Pixel Remaster“-Reihe für Square Enix zu einem vollen Erfolg entwickelte. Weltweit wurden die enthaltenen Neuauflagen demnach mehr als zwei Millionen Mal verkauft.

In einem von Siliconera geführten Interview sprach Naofumi Takuma, der verantwortliche Produzent hinter den Pixel-Remastern, nicht nur über die Arbeiten an der Serie. Darüber hinaus stellte sich Takuma der Frage, ob er Interesse daran hätte, ausgewählten „Final Fantasy“-Klassikern zu einem technisch wie spielerisch überarbeiteten Remake zu verhelfen.

Eine Frage, die Takuma mit einem klaren „Ja“ beantwortete. Wie der Produzent der „Final Fantasy Pixel Remaster“-Reihe ausführte, würde er sich besonders gerne den drei Super Nintendo-Ablegern „Final Fantasy IV“, „Final Fantasy V“ und „Final Fantasy VI“ annehmen.

Die finale Entscheidung liegt bei Square Enix

Sein Interesse an den SNES-Klassikern begründet Takuma wie folgt: „Wenn es einfach nur um die persönlichen Präferenzen geht, dann kommen mir als erstes Final Fantasy IV, Final Fantasy V und Final Fantasy VI in den Sinn. Nach der Zeit des SNES wurden wir von den Einschränkungen der Hardware befreit und sind nun in der Lage, reichhaltige und tiefgründige Geschichten mit vielfältigen Ausdrucksformen darzustellen.“

Erschwerend kommt hinzu, dass Takuma laut eigenen Angaben das Thema der Kristalle in „Final Fantasy V“ und die Darstellung von „Verzweiflung und Hoffnung“ in „Final Fantasy VI“ schätzt. Im Endeffekt komme es jedoch auf die Verantwortlichen von Square Enix an, möglichen Remakes grünes Licht zu erteilen.

Ein weiteres Konzept, an dem sich der Produzent der „Final Fantasy Pixel Remaster“-Serie gerne versuchen würde, sind Demakes, mit denen Klassiker wie „Final Fantasy VII“ oder „Final Fantasy IX“ in 2D-Abenteuer verwandelt werden. „Allerdings lassen 2D-Spiele den Spielern viel Raum, sich die Welt vorzustellen. Es gibt so viele Interpretationen wie es Spieler gibt, und ich glaube, das ist einer der großen Reize von 2D-Spielen“, wird Takuma diesbezüglich zitiert.

Die „Final Fantasy Pixel Remaster“-Reihe ist für den PC, die PlayStation 4, Nintendos Switch und die Mobile-Plattformen erhältlich.

