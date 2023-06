Final Fantasy XVI: Der Changelog zum Day-One-Update 1.02

In dieser Woche erscheint mit „Final Fantasy XVI“ der neueste Ableger der langlebigen Rollenspielserie exklusiv für die PlayStation 5. Wie die internationalen Testwertungen heute verdeutlichten, dürfen wir uns dabei auf das erwartete RPG-Highlight freuen.

Nachdem es zunächst hieß, dass „Final Fantasy XVI“ ohne ein Day-One-Update auskommen wird, gab Square Enix vor wenigen Tagen bekannt, dass pünktlich zum Release nun doch ein erstes Update zur Verfügung gestellt wird. Dieses hebt das Rollenspiel auf die Version 1.02 und wird in der digitalen Version von „Final Fantasy XVI“ von Anfang an enthalten sein.

Käufer der Retail-Fassung hingegen müssen den Patch separat herunterladen. Mit einer Downloadgröße von knapp 300 Megabyte fällt das Update 1.02 jedoch überschaubar aus.

Passend zum morgigen Release von „Final Fantasy XVI“ steht ab sofort auch der offizielle Changelog zum Day-One-Patch bereit.

Das Update 1.02 in der Übersicht

Behebung eines Problems, das den Fortschritt unter ganz bestimmten Umständen unmöglich machen kann.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel unter ganz bestimmten Umständen unerwartet geschlossen werden konnte.

Performance-Optimierungen in ausgewählten Bereichen.

Diverse kleine Fehler im Bereich der Texte werden behoben.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am morgigen Donnerstag, den 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5 und entstand unter der Aufsicht von Produzent Naoki Yoshida, dem es in der Vergangenheit bereits gelang, das Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“ wieder in die Spur zu bringen und zu einem der erfolgreichsten Projekte in der Geschichte von Square Enix zu machen.

In „Final Fantasy XVI“ übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Clive Rosfield und finden uns in einer magischen Welt wieder, in der die Menschen versuchen, sich die letzten Strahlen der lebensspendenden Kristalle zu sichern. Laut den verantwortlichen Entwicklern führte der Verzicht auf das Teen-Rating dazu, dass bei der Geschichte auch vor erwachsenen Themen nicht zurückgeschreckt werden musste.

Warum ihr euch „Final Fantasy XVI“ keineswegs entgehen lassen solltet, verraten wir euch in unserem ausführlichen Testbericht.

