Final Fantasy XVI: Der erwartete RPG-Knaller? Testwertungen in der Übersicht

Nachdem sowohl die „Final Fantasy XIII“-Trilogie als auch „Final Fantasy XV“ von der Community eher enttäuschend aufgenommen wurden, bestand die Hoffnung darin, dass die legendäre Rollenspielserie mit „Final Fantasy XVI“ endlich zu alter Stärke zurückfindet.

Passend zum Release am morgigen Donnerstag fiel heute das Review-Embargo, was uns und den internationalen Kollegen die Möglichkeit bot, die Testberichte zu „Final Fantasy XVI“ zu veröffentlichen. Unseren ausführlichen Test zum neuesten Ableger der erfolgreichen Reihe findet ihr hier.

Doch nicht nur bei uns kam das düstere Rollenspiel sehr gut an. Nach mehr als 50 Reviews auf Open Critic liegt die Durchschnittswertung von „Final Fantasy XVI“ derzeit bei stattlichen 90 Prozent.

Gelobt werden vor allem das actionreiche und vielseitige Kampfsystem, der große Umfang sowie die vielschichtigen Charaktere des Rollenspiels. Zu den wenigen Kritikpunkten hingegen zählen die nicht immer überzeugenden Bosskämpfe sowie die generischen Nebenmissionen.

Das sagen die internationalen Magazine

PSU vergab beispielsweise 9.5 von 10 Punkten und führte aus: „Dem Erfolg von Final Fantasy XVI nur wenig im Wege. Die Stärken des Kampfsystems gepaart mit einer fesselnden, tiefgründigen Erzählung stiehlt die Show. Trotz des geringen Bedarfs an der Erkundung der Spielwelt und der gelegentlichen Texturen mit niedrigerer Auflösung bleibt Final Fantasy XVI seinem Namen treu und geht gleichzeitig seinen eigenen Weg nach vorne.“

IGN zückte mit 9 von 10 Punkten ebenfalls eine gute Wertung: „Mit schnellen, reflexgetriebenen und actiongeladenen Kämpfen weicht Final Fantasy XVI sicherlich von dem ab, was Fans von einem Final Fantasy-Spiel erwarten. Aber seine hervorragende Geschichte, die Charaktere und der Aufbau der Welt stehen auf Augenhöhe mit dem Besten, was die Serie zu bieten hat. Und die innovative Active Time Lore-Funktion sollte einen neuen Standard dafür setzen, wie lange, geschichtenreiche Spiele die Spieler in ihre Welt einbinden.“

Die Wertung von 8.5 von 10 Punkten begründet die GameInformer wie folgt: „Wenn ich auf meine Zeit mit Clive, seinen Freunden, seinen Feinden und Valisthea zurückblicke, sind es diese Höhepunkte, an die ich mich lebhaft erinnere. FFXVI unterscheidet sich stark von seinen Vorgängern, ist aber in vielerlei Hinsicht sehr vertraut. Und es ist immer noch durch und durch ein Final Fantasy, was mich daran erinnert, warum ich diese Serie so liebe.“

Testwertungen in der Übersicht

Attack of the Fanboy – 100

Gamingtrend – 100

Twinfinite – 100

Hardcore Gamer – 100

Gamingbolt – 100

CGMagazine – 100

Digitally Downloaded – 100

Screen Rant – 100

RPG Fan – 97

PSU – 95

TechRaptor – 95

Worthplaying – 93

Impulsegamer – 92

IGN – 90

Easy Allies – 90

GamesRadar – 90

GameSpot 90

TheSixthAxis – 90

Push Square – 90

Press Start – 90

Noisy Pixel – 90

Game Informer – 85

Shacknews – 80

Videogames Chronicles – 80

VG247 – 80

RPG Site – 80

GamesHub – 80

Siliconera – 80

Well Played – 70

Digital Trends – 60

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5.

