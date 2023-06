Final Fantasy XVI: Bosskämpfe sollen angeblich zu Überhitzung der PS5 führen

Kurz vor dem offiziellen Release am 22. Juni 2023 konnte „Final Fantasy XVI“ herausragende Wertungen in den internationalen Reviews abstauben. Gelobt wurden unter anderem das actionreiche und vielseitige Kampfsystem.

Die Action in dem Rollenspiel scheint jedoch nicht allen PlayStation-5-Konsolen zu bekommen. Einige Nutzer berichten, dass sowohl das Spiel als auch die zuvor veröffentlichte Demo zu Überhitzungen und Abschaltungen des Geräts führten. Einen Tipp, wie man das Problem möglicherweise verhindern kann, gibt es aber auch.

Actionreiche Bosskämpfe zwingen anscheinend die PS5 in die Knie

„Ich spiele ein Spiel, das noch nicht auf dem Markt ist, und bei einem Bosskampf überhitzte meine PS5 so stark, dass sie sich am Ende des Kampfes einfach komplett ausschaltete“, schrieb die YouTuberin Suzie Hunter Anfang der Woche auf Twitter. „Wenn ihr also vorhabt, in naher Zukunft neue Spiele für eine Day-One-PS5 zu kaufen, stellt sicher, dass ihr sie gründlich reinigt.“

Suzie ist aber nicht die einzige, die scheinbar Probleme mit der Überhitzung der Konsole hat. Am Wochenende berichteten schon einige Nutzer im Resetera-Forum, dass ihre PlayStation 5 bei dem Spiel „Octopath Traveler 2“ und der Demo zu „Final Fantasy XVI“ viel zu heiß wird. Im Forum gaben andere Spieler den Tipp, die Konsole regelmäßig zu reinigen und das Gerät nicht in den Schrank zu stellen, sondern ihm genügend Raum für den Luftdurchfluss zu geben.

So wurde geraten, für die Reinigung die Faceplates der Konsole abzunehmen und die Areale darunter gründlich vom Staub zu befreien. Einige Nutzer empfehlen auch, die PS5 auf einer sauberen, flachen Oberfläche aufzubewahren, die leicht erhöht ist. Von der Lagerung auf dem Boden oder dem Teppich wird hingegen abgeraten, da das Gerät dort schneller einstauben soll.

Quelle: ComicBook, Resetera

