Immortals of Aveum: Ausführliche Präsentation des Kampfsystems inkl. Termin angekündigt

Wie die Entwickler der Ascendant Studios bekannt gaben, dürfen wir uns in dieser Woche auf eine weitere Präsentation von "Immortals of Aveum" freuen. Dieses Mal wird sich alles um das Kampfsystem des magischen Shooters drehen.

"Immortals of Aveum" erscheint Ende August.

Um noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff zu haben, räumten die Entwickler der Ascendant Studios kürzlich ein, dass sich der Release von „Immortals of Aveum“ um ein paar Wochen nach hinten schieben wird.

Quasi als kleines Trostpflaster kündigten die Ascendant Studios eine weitere Präsentation des magischen Shooters an. Diese wird am Donnerstag, den 6. Juli 2023 um 18 Uhr unserer Zeit via Youtube veröffentlicht und wird sich um das Kampfsystem und dessen Features beziehungsweise Eigenheiten drehen.

Die Präsentation des Kampfsystems beleuchtet Elemente wie die First-Person-Action, die drei verschiedenen Magiefarben (Rot, Grün und Blau) oder die Zauber, mit denen der Protagonist Jak den Kampf gegen die Schergen des Bösen aufnimmt.

Entwickler versprechen eine frische Shooter-Erfahrung

Bei „Immortals of Aveum“ handelt es sich um das erste große Projekt der Ascendant Studios, dessen Entwicklung vor fünf Jahren mit dem Ziel, den Spielerinnen und Spielern eine frische Shooter-Erfahrung zu bieten, begann. In der Kampagne von „Immortals of Aveum“ übernehmt ihr die Kontrolle über den unfreiwilligen Helden Jak, der im Kampf auf seine magischen Fähigkeiten und mächtige Kettenangriffe zurückgreift.

Laut der offiziellen Beschreibung der Handlung entschloss sich Jak dazu, sich einem Elite-Orden von Kampfmagiern anzuschließen und eine Welt zu retten, die sich am Abgrund befindet. Jak wird als ein sogenannter Beschenkter beschrieben, der aufgrund seiner spät manifestierten magischen Fähigkeiten von Generalin Kirkan vom Orden der Unsterblichen rekrutiert wurde.

„Vor fünf Jahren haben wir diese Reise hier bei Ascendant begonnen, und ich bin so stolz auf das Team und ihr Engagement, etwas Großartiges zu erschaffen. Unser Ziel war es, einen filmreifen, packenden Shooter in einer neuen Fantasy-Welt mit schnellen und flüssigen Kämpfen sowie einer epischen Geschichte zu erschaffen. Ich kann es kaum erwarten, dass alle das Spiel spielen“, führte der verantwortliche Game-Director Bret Robbins aus.

„Immortals of Aveum“ erscheint am 22. August 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

