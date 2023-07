Exoprimal: Schlüpft in die Rolle eines mächtigen Dinos – Trailer zeigt den Dominator

Wenige Tage vor dem offiziellen Release versorgte uns Capcom mit einem weiteren Trailer zum Dino-Shooter "Exoprimal". In diesem wird uns unter anderem die Möglichkeit vorgestellt, die Kontrolle über einen gigantischen Dinosaurier zu übernehmen und Jagd auf das gegnerische Team zu machen.

Ende der kommenden Woche erscheint mit „Exoprimal“ ein neuer Multiplayer-Shooter aus dem Hause Capcom, in dem laut Entwicklerangaben eine dynamische und ungewöhnliche PvPvE-Erfahrung wartet.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release stellte der Publisher einen weiteren Trailer der Survival-Guide-Reihe bereit, in dem etwas näher auf die Spielmechaniken von „Exoprimal“ eingegangen wird. Dieses Mal dreht sich alles um die Möglichkeit, die Dinosaurier zu seinem eigenen Vorteil einzusetzen.

Zum einen solltet ihr in den Dinosaurierhorden Ausschau nach einem Trigger-Neosaurus halten. Gelingt es euch, diesen zu töten, werden die Dinosaurier, gegen die das gegnerische Team kämpft, gestärkt.

Liegt eure Gruppe zurück, wird es vereinzelt möglich sein, den an den T-Rex angelehnten Dominator zu beschwören und mit ihm das gegnerische Team heimzusuchen.

Capcom sichert langfristige Unterstützung zu

Wie im Frühjahr bekannt gegeben wurde, verfolgt Capcom mit „Exoprimal“ ambitionierte Pläne und möchte den Dino-Shooter über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützen. Geplant sind laut dem Konzern unter anderem neue Exo-Suits, die für zusätzliche Abwechslung auf dem Schlachtfeld sorgen sollen.

Crossover mit hauseigenen Marken wie „Resident Evil“, „Monster Hunter“ oder „Devil May Cry“ sind ebenfalls geplant. Auch zum Launch wird laut Capcom reichlich Content geboten, um die Community langfristig bei Laune zu halten. Weitere Details zu den Inhalten und Features, die euch „Exoprimal“ bietet, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Exoprimal:

„Exoprimal“ wird am 14. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und findet pünktlich zum Release den Weg in den Xbox Game Pass.

Mit der Unterstützung des Crossplay-Features soll laut Entwicklerangaben dafür gesorgt werden, dass auf den Schlachtfeldern stets ausreichend Mitspieler beziehungsweise Gegner zur Verfügung stehen – unabhängig von der Plattform, auf der die Spielerinnen und Spieler unterwegs sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Exoprimal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren