Bandai Namco: Diese Spiele sind im Gamescom-Gepäck

Die Gamescom 2023 öffnet im kommenden Monat die Pforten und lässt Besucher das eine oder andere Spiel, das noch nicht im Handel verweilt, mit den eigenen Händen erleben. Während Sony kein Interesse an der Kölner Messe zeigt, sind Publisher wie Bandai Namco vertreten. Das japanische Unternehmen machte heute das Gamescom-Lineup offiziell.

Diese Bandai Namco-Spiele können Besucher testen

Fünf Gamescom-Spiele wurden von Bandai Namco bestätigt, darunter das FromSoftware-Projekt „Armored Core 6: Fires of Rubicon“, das während der Messe auf den Markt gebracht wird. Auch „Tekken 8“ ist dabei, wie die folgende Übersicht verdeutlicht.

Armored Core 6: Fires of Rubicon: Darin setzen Spieler ihren Armored Core aus einer Vielzahl von Teilen und Waffen zusammen, um sich frei durch Missionsschauplätze zu bewegen. Auf der Gamescom kann der FromSoftware-Titel vor und während der Veröffentlichung am 25. August 2023 angespielt werden.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: Hierbei handelt es sich um einen neuen Teil der „Ultimate Ninja Storm“-Serie. Das Spiel bietet laut Bandai Namco „gestochen scharfe Grafiken im Stil des Anime, dynamische Kämpfe und einen Story-Modus mit einem Original-Boruto-Script“.

Park Beyond: Das Management-Spiel ist seit dem 16. Juni 2023 erhältlich und überlässt Spielern die Leitung eines Vergnügungsparks mit einer „gesunden Portion Verrücktheit“.

Sand Land: Der Titel schickt Spieler in eine Wüstenwelt, in der sowohl Menschen als auch Dämonen unter extremer Wasserknappheit leiden. Dabei gilt es, in der Rolle des Teufelsprinzen Beelzebub, der von Sheriff Rao und dem Dämon Thief unterstützt wird, eine versteckte Quelle zu finden. Auf der Gamescom kann „Sand Land“ erstmals in Europa angespielt werden.

Tekken 8: Auch der kommende Prügler kann auf der Gamescom getestet werden. Hier dürfen Spieler ihre Fähigkeiten bei Duellen gegen einen Freund oder gegen andere Gamescom-Teilnehmer auf die Probe stellen.

„Neben diesem bereits vollgepackten Lineup hat Bandai Namco Europe noch weitere spannende Überraschungen für die Gamescom in petto – bleibt dran und wir sehen uns dort“, so der Publisher ergänzend.

Die Gamescom findet in diesem Jahr vom 23. bis zum 27. August 2023 statt. Tickets können weiterhin vorbestellt werden. Allerdings zeigte die Inflation auch bei den Kosten ihre Wirkung. Besucher müssen in diesem Jahr mehr ausgeben, wie die Preisübersicht verdeutlicht.

