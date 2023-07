Gamescom 2023: Nach Sony-Absage – Microsoft und Bethesda sind dabei

PlayStation wird nicht an der Gamescom 2023 teilnehmen, wie Sony im vergangenen Juni auf Nachfrage mitteilte. Eine Bestätigung gab es hingegen von Nintendo. Der Branchenriese möchte in diesem Jahr als Aussteller zurückkehren.

Eine weitere Zusage folgte heute von Microsoft. Der Xbox-Hersteller wird zusammen mit Bethesda ein Teil der Gamescom 2023 sein und die Messe nutzen, um einen Blick auf die neusten Produktionen werfen zu lassen.

Einzelheiten zum Messeprogramm verrieten die Redmonder nicht. Allerdings findet die Messe kurz vor dem Launch von „Starfield“ statt, sodass der Bethesda-Titel in Köln eine große Rolle spielen dürfte. Wenig später erscheint „Forza Motorsport 8“, was die Vermutung weckt, dass Fans auch auf eine Vorstellung des Rennspiels hoffen dürfen.

Bei den vorangegangenen Messeauftritten hatte Microsoft ebenfalls Spiele von Partner-Publishern im Gepäck, sodass am Ende ein recht buntes Programm entstehen könnte, nachdem Xbox schon im vergangenen Jahr mit 650 Quadratmetern in der Entertainment Area zu den größten Ausstellern gehörte.

🚨 BREAKING 🚨 @‌Xbox and @‌bethesda will join us on the showfloor for #gamescom2023! More details soon.

Get your tickets now: https://t.co/epzkwnZye9#XboxGC pic.twitter.com/ylcK23Bti5

— gamescom (@gamescom) July 5, 2023