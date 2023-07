PS5 Firmware: Neues Update 23.01-07.60.00 zum Download bereit

Sony hat für die PS5 ein neues Update veröffentlicht, mit dem das System auf die Version 23.01-07.60.00 angehoben wird. Beim Download werden etwas mehr als 1 GB übertragen.

Auch der Changelog liegt vor. Doch wie so oft handelt es sich lediglich um einen einzigen Eintrag, der keine aussagekräftigen Informationen zu den vorgenommenen Änderungen umfasst.

PS5-Update 23.01-07.60.00 – Changelog:

Diese Systemsoftware-Aktualisierung verbessert die Systemleistung.

Hierbei handelt es sich um die Standardformulierung für Änderungen, die im Hintergrund vorgenommen werden und in der Regel keine oder nur minimale Änderungen an den sichtbaren Features umfassen. Dennoch könnten Spieler nach der Aktualisierung ihrer Konsole an der einen oder anderen Stelle eine Überarbeitung entdecken. Letztendlich dürfte es immer lohnenswert sein, die Konsole auf dem neusten Stand zu halten.

Diesmal gibt es kein DualSense-Update, sodass nur die PS5-Konsole aktualisiert werden muss. Gleichzeitig scheint es sich um kein optionales Update zu handeln. Angestoßen werden kann die Aktualisierung unter anderem in den Einstellungen der PS5 via System > Systemsoftware > Update und Einstellungen der Systemsoftware. Auch auf der offiziellen Firmware-Seite der PS5 darf der Download bezogen und manuell auf die Konsole gehievt werden.

Bisher letztes großes Update im März

Das letzte große PS5-Update mit neuen Features und dergleichen war die Version 23.01-07.00.00, die unter anderem eine VRR-Unterstützung für die 1440p-Wiedergabe mit sich brachte. Ebenfalls können seit der Installation Daten zwischen zwei PS5-Konsolen übertragen werden und PS5-User profitieren von Discord-Sprachchats.

Weitere Änderungen wurden an den Spielhubs, an der Game Base, an den Filterfunktionen und an den Karten für Multiplayer-Matches vorgenommen.

Die nächste große Änderung dürfte die PS5-Hardware ansich betreffen. So mehren sich die Gerüchte und Hinweise darauf, dass Sony in diesem Jahr ein neues Modell der PS5 auf den Markt bringen wird. Mutmaßlich kommt es mit einem abnehmbaren Laufwerk daher, was die Produktion zweier unterschiedlicher Modelle – wie momentan jeweils ein Modell ohne und mit einem fest verbauten Disk-Laufwerk – überflüssig macht. Die Markteinführung könnte im September erfolgen.

