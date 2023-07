Cyberpunk 2077: Phantom Liberty-Ausrüstungsset für 165 Euro vorbestellbar

Am 26. September wird mit „Phantom Liberty“ die erste und einzige Erweiterung für „Cyberpunk 2077“ veröffentlicht. Um das Debüt des Addons gebührend zu feiern, hat CD Projekt ein „Collector’s Gear Set“ angekündigt, das vorbestellt werden kann.

Das „Phantom Liberty Collector’s Gear Set“, das im ersten Quartal 2024 erscheinen soll, enthält eine Auswahl an Cyberpunk-Goodies. Das Herzstück der Sammlung ist eine 11 Zoll große Statue von Songbird und Solomon Reed. Es sind zwei zentrale Charaktere aus der „Phantom Liberty“-Erweiterung.

Ebenfalls mitgeliefert wird ein exklusives Comicbuch, das die Geschichte von „Ten of Swords“ erzählt. Ein lithografisches Metallkunstwerk, eine limitierte Herausforderungsmünze und eine hochwertige Box mit Magnetverschluss gibt es obendrauf.

Die Inhalte in der Übersicht:

Magnetisch verschließbare Box

Statue von Solomon Reed und Songbird

NUSA-Herausforderungsmünze

Militech-Chimera-Blaupausenlithografie – gedruckt auf metallischem Papier

Comicbuch „Ten of Swords“

Gekauft werden kann das Set für 164,99 Euro, wobei zu beachten ist, dass „Cyberpunk 2077“ oder die Erweiterung „Phantom Liberty“ nicht im Preis inbegriffen sind. Vorbestellungen des Sets werden im Store von CD Projekt angenommen.

Das bietet Phantom Liberty

„Phantom Liberty“ versetzt die Spieler in ein Szenario, in dem das Orbit-Shuttle der Präsidentin der Neuen Vereinigten Staaten von Amerika über dem tödlichsten Bezirk von Night City abgeschossen wird. Natürlich gibt es nur eine Person, die diese Situation lösen kann. Es ist V, Cyberpunk und Söldner, der sich plötzlich in einem Netz aus Spionage und politischen Intrigen widerfindet.

Laut CD Project wurde „Phantom Liberty“ für die Leistungsstärke der Current-Gen-Hardware konzipiert und bietet neue Gameplay-Mechaniken, kurzweilige Kurieraufträge, Missionen und andere Quests. Vorbestellungen von „Phantom Liberty“ sind im PlayStation Store möglich.

„Phantom Liberty“ wird am 26. September 2023 zum Preis von 29,99 Euro für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Ein Support der Last-Gen-Konsolen ist nicht mehr geplant, was aufgrund der einst katastrophalen Performance von „Cyberpunk 2077“ auf der PS4 und Xbox One keine Überraschung ist.

