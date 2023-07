Tekken 8: Einzelspieler-Content, Extra-Modi und Storylines geplant

Ein Fan wollte wissen, welche Modi in "Tekken 8" vorkommen werden. Dabei machte er klar, dass Singleplayer-Content nicht vernachlässigt wird.

"Tekken 8" befindet sich für PS5, Xbox Series und PC in Entwicklung.

Auch wenn der kompetitive Aspekt in „Tekken 8“ eine wichtige Rolle spielt, sollen auch Singleplayer-Liebhaber ihren Spaß haben. Das lässt sich einem Twitter-Beitrag von Director Katsuhiro Harada entnehmen.

Hier antwortete er einem Fan, der wissen wollte, welche Art von Modi geplant sind. Darauf antwortete Harada: „Wie ich bereits gesagt habe, ist Tekken seit den 90er Jahren ein Vorreiter, wenn es darum geht, nicht nur Wettkampftools, sondern auch spielbare Einzelspielermodi, Extra-Modi und Storylines zu verpacken.“

Einer der Fans weist auf die Wichtigkeit von Einzelspieler- und Story-Modi hin. Vor allem für Leute, die im Wettkampf-Bereich nicht besonders gut sind. Harada stimmt dem zu und teilt mit, dass sein Team großen Wert auf Vollständigkeit lege. Natürlich freut er sich aber auch über den Aufstieg des eSports.

Genauere Details erhalten wir vorerst nicht. Aber noch vor der Veröffentlichung sollen dazu Informationen folgen. Wann genau der neue Fighting-Ableger herauskommt, ist weiterhin offen.

Mehrere Gameplay-Verbesserungen bis zum Release

Am Gameplay wird sich bis zum Release jedenfalls noch einiges ändern. Dafür führt Bandai Namco gerade den Netzwerktest durch, dessen erste Phase gestern endete. Phase Nummer zwei startet am 28. Juli.

Über diesen Test schreibt Harada in einem seiner Tweets: „Dieser Test war der Netzwerkfunktionalität des Spiels in seinem Rohzustand gewidmet.“ Sowohl der (Chip-)Schaden, die zu langen Kombinationen als auch das Spielsystem allgemein erhalten bis zur Veröffentlichung noch Änderungen verschiedener Art. Das Entwicklerteam hat also noch einiges zu tun.

Wer am Netzwerktest nicht teilnehmen kann, aber auf der Gamescom ist, kann dort einmal testen. Bandai Namco lässt euch nämlich unter anderem „Tekken 8“ spielen. Welche Spiele der japanische Publisher sonst noch im Gepäck hat, erfahrt ihr hier.

