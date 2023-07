PlayStation: Auf der Suche nach einem Manager für „unorganische Wachstumschancen“

Sony Interactive Entertainment hat eine neue Stellenanzeige veröffentlicht. Gesucht wird in diesem Fall ein Manager, der sich an der Unternehmensstrategie und -Entwicklung beteiligt.

Es handelt sich hierbei um eine neue Funktion im Unternehmen. Gesucht wird ein erfahrener Mann, der sich mit Fusionsintegration auskennt. Anforderungen sind unter anderem, Probleme kreativ zu lösen und strategisch denken zu können. Auf mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich Unternehmensentwicklung muss der geeignete Kandidat zurückblicken können.

Akquisitionen, Investitionen und Joint Ventures

In der Beschreibung steht an einer Stelle: „Das Team für Unternehmensentwicklung und -strategie arbeitet eng mit dem Führungsteam von SIE zusammen, um anorganische Wachstumsmöglichkeiten durch Akquisitionen, Investitionen oder Joint Ventures zu identifizieren und umzusetzen, die mit den strategischen Prioritäten von SIE übereinstimmen und langfristig einen erheblichen Wert für das Unternehmen schaffen.“

Dass Sony weiterhin bemüht ist, weitere Investitionen zu tätigen, ist kein Geheimnis. Erst im April berichteten wir: Das Budget für Akquisitionen soll im neuen Geschäftsjahr um 20 Prozent höher ausfallen. Außerdem hat der PlayStation-Hersteller schon im Mai 2022 nach einem Director für Unternehmensentwicklung gesucht.

Gerade angesichts der Umstände möchte Sony wohl nicht untätig bleiben. So ist Microsoft aktuell dabei, die milliardenschwere Übernahme von Activision Blizzard abzuschließen. Zudem machen Konzerne wie Tencent und die Embracer Group regelmäßig mit Studio-Übernahmen auf sich. Zum Beispiel schnappte sich Tencent erst vor wenigen Tagen das polnische Entwicklerstudio Techland.

In den vergangenen Jahren übernahm Sony bereits Entwicklerstudios wie Housemarque, Firesprite und Haven. Des Weiteren wurden Minderheitsbeteiligungen an Epic Games und From Software erworben.

Ob früher oder später gar eine Publisher-Übernahme folgt, wird die Zeit zeigen. Wahrscheinlichster Kandidat wäre hierfür Square Enix, dessen Beziehung zu Sony laut Jim Ryan „noch nie so stark“ war.

