Tekken 8: Alterseinstufung deutet auf baldige Veröffentlichung des Releasetermins hin

In Südkorea wurde Bandai Namco Entertainments Fighting-Titel "Tekken 8" mit einer Alterseinstufung versehen. Dies könnte darauf hindeuten, dass in den nächsten Wochen der finale Releastermin enthüllt wird.

Über mangelnden Nachschub können sich Anhänger des Fighting-Titel-Genres sicherlich nicht beschweren. Nach dem Release von „Street Fighter 6“ im Juni dieses Jahres folgt am 19. September zum einen „Mortal Kombat 1“.

Darüber hinaus wird bei Bandai Namco Entertainment eifrig an der Fertigstellung von „Tekken 8“ gearbeitet, das noch keinen Releasetermin spendiert bekam. Stattdessen bestätigte der japanische Publisher bisher nur, dass der neueste Ableger der langlebigen Reihe für eine Veröffentlichung im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) vorgesehen ist.

Möglicherweise könnte der Releasetermin von „Tekken 8“ aber in den nächsten Wochen genannt werden. Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass der Fighting-Titel in Südkorea mit einer Alterseinstufung versehen wurde.

Enthüllung des Releasetermins auf der Gamescom 2023?

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder vor, dass eine Alterseinstufung durch das Rating-Board in Südkorea eine entsprechende Ankündigung nach sich zog. Daher wird spekuliert, dass es bei „Tekken 8“ ähnlich laufen könnte. Zumal mit der Gamescom 2023 in Köln bereits das nächste große Event der Videospielindustrie von der Tür steht.

Denkbar wäre, dass ein Vertreter von Bandai Namco Entertainment beziehungsweise des verantwortlichen Entwicklerteams im Rahmen des Opening Night Live-Events zugegen ist und dieses nutzt, um uns neue Spielszenen zu „Tekken 8“ zu präsentieren und gleichzeitig den Releasetermin des Fighting-Titels zu nennen.

Mit dem Opening Night Live-Event wird auch in diesem Jahr die Gamescom eingeläutet. Die von Geoff Keighley (The Game Awards) produzierte und moderierte Veranstaltung findet am Dienstag, den 22. August 2023 von 20 bis 22 Uhr und somit am Vorabend der diesjährigen Gamescom statt. In den letzten Jahren wurde Opening Night Live immer wieder genutzt, um neue Titel anzukündigen oder Updates wie Releasetermine zu bereits bekannten Projekten zu liefern.

Auch die Tokyo Game Show 2023 im September würde sich für eine mögliche Enthüllung des Releasetermins von „Tekken 8“ anbieten.

Weitere Meldungen zu Tekken 8:

„Tekken 8“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und soll genau wie der Vorgänger über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Quelle: Twisted Voxel

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren