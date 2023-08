Assassin’s Creed Mirage: Neues Video zeigt die Rekreation Bagdads – Karte geleakt

Anfang Oktober können die Spieler in "Assassin's Creed Mirage" nach Bagdad reisen. In einem neuen Video hat Ubisoft verraten, wie man die Metropole zum Leben erweckt hat.

Ubisoft und das zuständige Entwicklerstudio von Ubisoft Bordeaux gewähren einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit an dem kommenden Action-Adventure „Assassin’s Creed Mirage“, das die Spieler erstmals in der Geschichte der Reihe nach Bagdad schicken wird.

Wiedergeburt einer verlorenen Stadt

Dafür werden die Spieler ins neunte Jahrhundert nach Christi Geburt reisen und eine der fortschrittlichsten Städte dieser Zeit hautah erleben. Die Entwickler betonen in dem neuen Video, dass heutzutage nur noch wenig von dem damaligen Bagdad übrig ist. Deshalb sei es auch ein besonders schwieriger Aufrag gewesen, den einstigen Nabel der Welt digital wiederherzustellen. Das Team hat sich ganz im Sinne der Reihe einer Menge an Nachforschungen gestellt und sich entsprechend auch mit Historikern und weiteren Experten in Verbindung gesetzt.

In „Assassin’s Creed Mirage“ wird es einmal mehr einen entsprechenden Spielmodus namens „Die Geschichte Bagdads“ geben, in der man sich die Historie der verlorenen Stadt im Detail anschauen kann. Die Stadt wurde für das Spiel in vier große Bezirke aufgeteilt, wobei sich jede Stunde des Tages in dieser lebendigen Metropole anfühlen soll.

Doch in Basims Abenteuer werdet ihr nicht innerhalb der Stadtmauern eingesperrt sein. Wie jüngst mitgeteilt wurde, wird man auch das Umland Bagdads erkunden können. In der Zwischenzeit ist bereits ein Bild der vollständigen Karte geleakt. Aus Spoilergründen verzichten wir auf eine Einbindung des Bildes. Doch bei Interesse könnt ihr euch den Leak hier anschauen.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Mirage:

„Assassin’s Creed Mirage“ wird bereits am 5. Oktober 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen, nachdem die Verantwortlichen die Tage die Veröffentlichung ein wenig vorgezogen hatten. Hier ist jedoch erst einmal das neue Video, das zeigt, wie Ubisoft Bagdad rekreiert hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Mirage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren