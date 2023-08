Glassbreakers: Neues VR-Spiel der Moss-Macher setzt auf Strategie und Live-Service

"Glassbreakers" ist ein weiteres Spiel, das Kurs auf das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 nimmt. Ein Video zeigt, was die "Moss"-Macher mit dem neusten Werk anstreben.

Polyarc machte sich als VR-Entwickler zuletzt mit der „Moss“-Reihe einen Namen, die unter anderem im Bundle für PlayStation VR2 gekauft werden kann.

Auch das nächste Spiel des Studios namens „Glassbreakers: Champions of Moss“ soll irgendwann für Sonys Virtual Reality-Headset erscheinen. Zunächst sind allerdings „Meta Quest 2“-Spieler an der Reihe.

„Glassbreakers: Champions of Moss“ ist als Live-Service-Multiplayer-Spiel konzipiert und macht sich das „Moss“-Universum zunutze, in dem Spieler ein „1v1-Echtzeit-Kampfspiel“ erleben können. Sie wählen drei Kämpfer mit jeweils ihren eigenen einzigartigen Fähigkeiten aus und lassen sie gegeneinander antreten. Der unten eingebettete Trailer führt grob in das Gameplay ein.

Glassbreakers im Early Access

Für Oculus Quest 2-Spieler ist „Glassbreakers: Champions of Moss“ als Early Access-Version verfügbar. Und die Teilnehmer scheinen vom Spiel recht angetan zu sein, auch wenn noch Luft nach oben ist.

Ein Spieler schrieb beispielsweise: „Fans von Tabletop-Spielen werden sicherlich nicht enttäuscht sein. Die visuellen und auditiven Elemente passen und schaffen eine typische Moss-Atmosphäre. Allerdings wünsche ich mir mehr und ausgefeiltere Karten, vielleicht mit Topographie für taktische Vorteile wie Angriffsreichweite und Bewegungsgeschwindigkeit.“

Laut Tam Armstrong, CEO und Mitbegründer von Polyarc, wurde das Konzept für „Glassbreakers“ schon vor mehr als sieben Jahren erschaffen. „Wir können es kaum erwarten, dieses Spiel mit unseren Spielern weiterzuentwickeln, und wir hoffen, dass sie nicht nur Verbindungen zu ihren Lieblingschampions, sondern auch zu anderen Mitgliedern unserer Glassbreakers-Community aufbauen werden“, so seine weiteren Worte.

Nach dem Launch wird das Online-Crossplay von „Glassbreakers: Champions of Moss“ die Möglichkeit bieten, mit anderen Plattformen zu spielen. Sieben Charaktere werden zum Start spielbar sein. Weitere folgen auf saisonaler Basis. Nachfolgend werden einige Spielszenen vorgestellt:

