Star Ocean – The Second Story R: Der animierte Eröffnungsfilm zum Rollenspiel-Remake steht bereit

Star Ocean - The Second Story R:

Das kommende Rollenspiel-Remake "Star Ocean: The Second Story R" hat einen animierten Eröffnunfsfilm erhalten, der schon einmal auf das Abenteuer einstimmt.

Aktuell befindet sich bei Square Enix und Gemdrops ein Remake des Action-Rollenspiels „Star Ocean: The Second Story R“ in Entwicklung, das bereits am 2. November 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) veröffentlicht werden soll.

Ein Blick in den Weltraum

Inzwischen haben die Verantwortlichen den animierten Eröffnungsfilm veröffentlicht, der musikalisch von dem Theme Song „stella“ untermalt wird. Für den Song zeichnet sich das japanische Musikerduo SUIREN verantwortlich, das aus dem Sänger Sui und dem Keyboarder sowie Arrangeur Ren besteht.

Das Remake wird mit einer einzigartigen 2,5D-Ästhetik daherkommen, die die 2D-Charaktere mit 3D-Umgebungen verbindet. Des Weiteren werden neue Kampfmechaniken, eine vollständige japanische sowie englische Synchronisation, die originale und eine überarbeitete Musik, Schnellreisen und weitere neue Funktionen geboten, sodass die Entwickler die ultimative Version eines modernisierten Klassikers liefern wollen.

Am Weltraumtag 366 landet ein Föderationsoffizier auf einem mystischen Planeten, sucht nach einem Heimweg und trifft auf ein junges Mädchen, das lediglich ihr eigenes Volk retten möchte. Eine alte Prophezeihung bringt sie auch dazu diesen Offizier in ihre Mission zu integrieren und für ihre Sache zu gewinnen. Daraufhin könnt ihr euren Weg wählen und erleben, wie ein Schicksal erwacht.

Weitere Meldungen zu Star Ocean The Second Story R:

Hier ist erst einmal der Eröffnungsfilm, der euch bereits in die passende Stimmung für „Star Ocean: The Second Story R“ bringen sollte:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Star Ocean: The Second Story.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren