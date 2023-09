UK-Charts: Hogwarts Legacy zaubert sich nach oben und auch Starfield ist dabei

Die britischen Charts haben einen altbekannten neuen Spitzenreiter. Ein Verkaufsanstieg gegenüber der Vorwoche um 228 Prozent katapultierte „Hogwarts Legacy“ vom fünften auf den ersten Rang.

Den Angaben von GfK zufolge war eine Händleraktion der Auslöser dafür, dass die Verkäufe des Titels über alle Plattformen hinweg steigen konnten, vor allem auf der PS5 mit 266 Prozent. Doch auch das Konsolen-Duo Xbox Series X/S lag mit 249 Prozent auf einem vergleichbaren Niveau.

„Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ konnte von Platz 6 auf Platz 2 aufsteigen, da die Verkäufe um 98 Prozent zulegten. Hier war ein für die Switch-Version vergebener Rabatt behilflich. „Mario Kart 8 Deluxe“ fiel trotz eines Anstiegs von 18 Prozent auf Platz 3 zurück, während „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ den dritten Platz räumen musste und auf Rang 4 fiel.

Armored Core 6 vor Starfield

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ fiel nach der erfolgreichen Debütwoche mit einem ersten Platz auf den fünften Rang zurück, da ein Verkaufsrückgang um 71 Prozent erfolgte. Von Platz 4 auf Platz 10 ging es für „FIFA 23“.

Neu in der britischen Top 10 ist das „Starfield Premium Edition Upgrade“, das die meisten Xbox-Charts anführt. Das Premium-Edition-Upgrade ist unter anderem für Xbox Game Pass-Abonnenten verfügbar, die ohnehin am 6. September 2023 einen Zugriff auf das Spiel erhalten. Für schlappe 34,99 Euro* kommen sie allerdings in den Vollbesitz der erweiterten Fassung samt Vorabzugriff. Regulär kostet die Premium Edition 109,99 Euro.

UK-Charts der Vorwoche

(5) Hogwarts Legacy (6) Lego Star Wars: The Skywalker Saga (2) Mario Kart 8 Deluxe (3) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (1) Armored Core 6: Fires of Rubicon (7) Mortal Kombat 11 Ultimate (New) Starfield Premium Edition Upgrade (10) Grand Theft Auto 5 (8) Minecraft (Nintendo Switch) (4) FIFA 23

Abgesehen von regionalen Angeboten und Besonderheiten dürften die deutschen Charts der Vorwoche recht ähnlich aussehen. „Hogwarts Legacy“ ist auch im deutschen PlayStation Store im Angebot, während sich die britischen Charts jedoch auf die physischen Verkäufe beziehen.

