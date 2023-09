PS5: Mega-Deals gestartet – Konsole, DualSense und mehr im Angebot

Seit dem Ende der zweijährigen Lieferschwierigkeiten ist die PS5 problemlos im Handel erhältlich, sowohl stationär als auch online. Es wurden sogar erste Preissenkungen vorgenommen, einschließlich einer Aktion, die von Sony konzipiert wurde und mehrere Wochen lief.

Verschiedene Händler wie Amazon, Media Markt und Saturn haben den Preis für das Disk-Modell der PS5 im Rahmen einer weiteren PlayStation-Aktion erneut auf 449,99 Euro gesenkt. Die Links zu den entsprechenden Angeboten findet ihr nachfolgend.

PS5 mit Laufwerk für 449,99 Euro*:

Die Konsolen-Angebote sind Teil eines übergreifenden PlayStation-Sales bei allen drei Händlern, in deren Rahmen auch der DualSense-Controller in mehreren Farben, die Pulse 3D-Kopfhörer, die PS5-Ladestation und Spiele auf Disk günstiger verkauft werden. Nachfolgend sind die Übersichtsseiten verlinkt.

PlayStation Mega Deals*:

DualSense im Sale*:

Spieler, die an einem neuen DualSense-Controller interessiert sind, erhalten die weiße Standard Edition bei Amazon schon für 47,99 Euro. Die anderen Farben werden meist für 49,99 Euro verkauft.

Zu den Spieleangeboten gehören unter anderem „God of War Ragnarök“ für 34,99 Euro, „The Last of Us Part 1“ für 47,99 Euro, „Horizon Forbidden West“ für 39,99 Euro, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ für 22,99 Euro und viele weitere Games, die in der oben verlinkten Mega-Deals-Übersicht aufgelistet sind.

Kein eigentlicher Bestandteil der neuen Megs-Deals sind die SSD-Erweiterungen. Allerdings können sie abseits des PlayStation-Sales günstiger gekauft werden.

SSD-Erweiterungen im Angebot*:

Nach wie vor wird spekuliert, dass in diesem Jahr ein neues PS5-Modell mit einem abnehmbaren Laufwerk auf den Markt gebracht wird, gefolgt von der PS5 Pro Ende des kommenden Jahres. Ob diese Gerüchte wirklich zutreffen, bleibt allerdings abzuwarten. Zumindest beim zuerst genannten Modell wird es hinsichtlich der Leistung voraussichtlich keine Unterschiede geben.

