Diablo 4: Patch 1.1.4 erscheint nächste Woche – mit mehr Erfahrung für den Rest der Saison

Blizzard hat unlängst die Patch Notes für das kommende Update 1.1.4 für „Diablo 4“ veröffentlicht. Der Patch soll bereits am Dienstag, den 12. September 2023, für alle Plattformen erscheinen. Die Aktualisierung bringt einige Fehlerbehebungen, etwa an Quests und Events, mit sich. Daneben soll jedoch auch das Leveln in der derzeit noch aktiven ersten Season erleichtert werden.

Saisonaler Segen bringt noch mehr Erfahrung ein

Das Highlight des kommenden Update 1.1.4 für „Diablo 4“ dürfte wohl die Überarbeitung der „Urne der Aggression“ sein. Dabei handelt es sich um einen saisonalen Segen, der mit „Schwelender Asche“ aus dem kostenlosen Baum des Battle Pass aktiviert werden kann. Ursprünglich gab die Urne einen maximalen Erfahrungsbonus von acht Prozent für das Töten von Monstern. Mit dem kommenden Update soll dieser Bonus auf satte 20 Prozent anhoben werden. Laut den Entwicklern soll der Segen durch den erhöhten Bonus wirkungsvoller erscheinen und das saisonale Leveln erleichtern.

Dazu gibt es mit der kommenden Aktualisierung eine ganze Reihe an Fehlerbehebungen, unter anderem bei der Zugänglichkeit, Quests sowie an weiteren Details im Spiel. So wurde etwa ein Fehler behoben, durch den die Gegenstände „Loraths Stangenwaffe“ und „Seltsames Amulett“ aus der Quest „Fehlende Teile“ nicht aufgehoben werden konnten. Auch die Bugs bei den Quests „In Gedanken bei der Gans“ sowie bei „Vergiftete Herzen“ werden mit dem Patch ausgebessert. Ebenfalls wurden Fehler bei Dialogoptionen, der Saisonreise sowie bei den Benachrichtigungen behoben.

Blizzard hatte zuletzt angekündigt, langfristige Erweiterungen für „Diablo 4“ zu planen. So soll das Spiel neben den regelmäßig erscheinenden Seasons auch jährliche Erweiterungen erhalten. Mit den Erweiterungen sollen unter anderem neue Handlungsstränge und Geschichten Einzug in das Action-Rollenspiel halten. Vorher wird „Diablo 4“ aber noch seine zweite Saison erhalten, die „Saison des Blutes“, die am 17. Oktober erscheinen soll.

Quelle: Blizzard

