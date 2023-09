Infinity Strash – Dragon Quest The Adventure of Dai: Zwei neue Spielmodi vorgestellt

Infinity Strash - Dragon Quest The Adventure of Dai:

In „Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai“ wird es zwei neue Spielmodi geben: Den „Tempel der Erinnerung“ und den „Herausforderungsmodus“.

Kurz vor dem Release haben Publisher Square Enix und die Entwicklerteams von Game Studio und KAI GRAPHICS neue Informationen zu „Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai“ preisgegeben.

Die Verantwortlichen haben Details zwei der neuen Spielmodi verraten. Dazu zählen der Dungeon „Tempel der Erinnerung“ und der Kampfmodus „Herausforderungsmodus“.

Zwei neue Spielmodi in Dragon Quest

Im „Tempel der Erinnerung“ erwarten Spieler und Spielerinnen unterschiedliche Kämpfe, die mit der Zeit schwerer werden. Es gibt eine Vielzahl von Belohnungen, die dabei erhalten werden kann.

Jeder Durchlauf soll sich dabei anders anfühlen, da sich die Monster und versteckten Fallen bei jedem Betreten ändern. Die Fallen sollen in Kämpfen ausgelöst werden und können beispielsweise Flammen verschießen. Der Tempel wird beim normalen Spieldurchlauf freigeschaltet.

Solltet ihr den Tempel betreten, könnt ihr nur die Mitstreiter und Mitstreiterinnen in die Gruppe hinzufügen, die ihr bislang in der Story freigeschaltet habt. Jeden Durchlauf startet ihr auf Level 1.

Das Fiese: Nach einer bestimmten Anzahl an Räumen könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Belohnungen nehmt oder tiefer in den Tempel geht. Solltet ihr jedoch zwischendurch scheitern, gehen all eure Belohnungen verloren!

Der „Herausforderungsmodus“ wird erst nach dem Durchspielen der Story zugänglich. Dort gibt es noch stärkere Gegner, die euch aus der Story bekannt vorkommen könnten.

Der Modus soll dazu dienen, die Fähigkeiten der Spieler und Spielerinnen zu testen. Es wird „Remix-Versionen“ der Kämpfe aus der Story geben, die an Schwierigkeit zugelegt haben.

„Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai“ wird am 28. September 2023 weltweit für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PC (via Steam und Microsoft Store) erscheinen.

