Diablo 3: Überholt seinen Nachfolger bei den Zuschauerzahlen auf Twitch

Seit dem 15. September können die Nutzer bei „Diablo 3“ in die neue Season 29 einsteigen. Nach elf Jahren wird die Saison mit dem Namen „Visionen der Feindseligkeit“ die letzte sein, die neue Inhalte in das Action-Rollenspiel bringt.

Dies scheint einige Spieler – und vor allen Dingen Zuschauer – zu interessieren. Auf Twitch sehen derzeit mehr Leute „Diablo 3“ zu, als dem im Juni erschienenen „Diablo 4“.

Zuschauer wollen mehr von der neuen Saison sehen

In „Diablo 3“ dreht sich in der aktuellen Saison alles um Diabolische Risse, seltsame Portale, die sich nach dem Ausschalten von Gegnern öffnen können. Betreten die Spieler die Risse, stehen sie immer wechselnden Gegnern gegenüber. Diese können nach ihrem Ableben weitere Portale öffnen, die noch mehr Loot versprechen. Daneben gibt es weitere spannende Neuerungen in Saison 29, wie den Solo-Modus oder die Obergrenze für verteilte Paragon-Punkte, die das Gameplay noch abwechslungsreicher gestalten sollen.

Dies scheint vor allen Dingen die Zuschauer auf Twitch zu interessieren, denn „Diablo 3“ hat mit seiner neuesten Season ein größeres Publikum, als das im Juni gestartete „Diablo 4“. „Diablo 3“ steht derzeit bei rund 2.200 Zuschauern, während „Diablo 4“ mit gerade einmal 610 Betrachtern auskommen muss (Stand: 19. September 2023, 16.50 Uhr). Allerdings muss man dabei anführen, dass die neue Season bei „Diablo 3“ gerade erst begonnen hat und daher mehr Aufmerksamkeit anziehen dürfte, als die auslaufende erste Saison von „Diablo 4“.

Das saisonale Modell von „Diablo 3“ wird auch nach der aktuellen Saison 29 weitergehen. Ab der nächsten Season 30 will Blizzard etwa alle drei Monate Themen und Features aus der Vergangenheit des Spiels zurückbringen. Auch bei dem Nachfolger „Diablo 4“ stehen neue Inhalte an. Am 17. Oktober wird die zweite Saison „Saison des Blutes“ beginnen, die sich mit Vampiren beschäftigen wird.

