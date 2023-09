Diablo 4: Spieler müssen sich gigantischen Weltbossen solo stellen

In dem im Juni erschienenen „Diablo 4“ können sich die Spieler riesigen Weltbossen stellen, gegen die sie jedoch am besten mit einigen Mitspielern antreten. Dass sich das derzeit jedoch scheinbar ziemlich schwierig gestaltet, hob kürzlich ein Beitrag auf Reddit hervor.

Denn anscheinend wollen kaum noch Spieler gegen Bosse wie Ashava oder Avarice kämpfen. Willige Nutzer stehen gegen die gigantischen Bestien nun ganz allein da.

Nutzer finden logische Gründe, warum Weltbosse unbesiegt bleiben

Auf das Problem machte vor einigen Tagen der Reddit-Nutzer „Equivalent_Try_4092“ aufmerksam. Er zeigte ein Video aus „Diablo 4“, das seinen Charakter zeigte, der ganz allein gegen den Boss Avarice antreten musste. Er fragte seine Mitspieler, ob auch sie kaum noch Leute zum Besiegen der Weltbosse finden. „Equivalent_Try_4092“ gab an, dass er die Situation seltsam fand, da es eine Menge Spieler in der Endgame-Aktivität „Höllenflut“ und im PvP gab. An dem Boss wartete jedoch niemand.

Weitere Nutzer meldeten sich mit ihren Erfahrungen. Auch sie gaben an, dass sie entweder keine Weltbosse bekämpfen können, weil sie keine Mitspieler mehr finden, oder diese auf eigene Faust erledigen müssen. Einige Spieler vermuteten, dass „Diablo 4“ so viele Nutzer verloren habe, dass man es nun als Solo-Titel bezeichnen könne. Andere gaben jedoch an, dass es sich einfach kaum lohnen würde, Weltenbosse zu bezwingen, so dass die Spieler sich lieber anderen Aufgaben in dem Action-Rollenspiel widmen würden.

Andere gaben zu bedenken, dass einige Nutzer vor dem Release der zweiten Saison im Oktober vielleicht eine Pause von „Diablo 4“ einlegen würden. Zudem seien gerade erst zwei dicke Blockbuster erschienen: Larians „Baldur’s Gate 3“ auf PlayStation 5 und dem PC sowie „Starfield“ von Bethesda, das auf Xbox Series X|S und dem PC spielbar ist.

Quelle: GameRant

