Star Wars Eclipse: Spiel soll kein Game Over haben – „Jeder kann sterben“

Das französische Studio Quantic Dream ist für seine tiefen Erzählungen und mitunter mit Quick-Time-Events gefüllten Adventures bekannt, wie etwa „Fahrenheit“, „Heavy Rain“ oder „Detroit: Become Human“. Mit „Star Wars: Eclipse“ will das Studio nun zum ersten Mal ein waschechtes Action-Adventure abliefern.

Jedoch soll der Titel die gleiche Handschrift tragen, wie die Spiele davor. Wie Lisa Pendse, Vizepräsidentin für Marketing bei Quantic Dream, kürzlich angab, wird „Star Wars: Eclipse“ kein Game Over haben. Das Spiel wird weitergehen, egal wie sehr es die Spieler auch vermasseln.

Kommender Titel soll alle bekannten Quantic-Dream-Elemente tragen

In einem Interview auf der kürzlich stattgefundenen Tokyo Game Show gab Pendse an, dass es sich bei „Star Wars: Eclipse“ zwar um ein Action-Adventure handele. Trotzdem soll der Titel „alle Elemente haben, die man von einem Quantic Dream-Titel erwartet“. Dazu sollen etwa eine „komplex verzweigte Geschichte“ gehören sowie die Möglichkeit, in die Rollen verschiedener Charaktere zu schlüpfen.

Dies soll dem Spiel auch die Fähigkeit verleihen weiterzulaufen, auch wenn die Spieler die Geschichte vermasseln oder sogar ein Charakter verstirbt. „Es gibt kein Game Over“, gab Pendse an. „Jeder kann sterben, alles kann passieren und die Geschichte geht irgendwie weiter, so dass diese Signaturen [aus früheren Spielen des Studios] immer noch vorhanden sind.“ Dieses Feature gab es schon in anderen Titeln des Entwicklers, etwa in „Beyond: Two Souls“ . In einer Sequenz musste man vor der Polizei fliehen. Wurde dies nicht geschafft, gab es kein Game Over, sondern die Geschichte änderte sich.

Weitere Meldungen zu „Star Wars: Eclipse“:

„Star Wars: Eclipse“ wurde 2021 angekündigt, hat seitdem jedoch nicht mehr viel von sich hören lassen. Wie Lisa Pendse auf der Tokyo Game Show angab, wird an dem Titel noch fleißig gearbeitet. „Kann ich sagen, dass es noch existiert? Weil es existiert“, so Pendse auf der Messe. „Es ist einfach noch nicht fertig. Es köchelt noch.“

Quelle: Kotaku

Weitere Meldungen zu Star Wars Eclipse.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren