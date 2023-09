Banishers Ghosts of New Eden: Release des Action-Rollenspiels auf 2024 verschoben

Banishers Ghosts of New Eden:

Wie Focus Entertainment und Don't Nod bekannt gaben, wurde der Release des Action-Rollenspiels "Banishers: Ghosts of New Eden" auf das nächste Jahr verschoben. Ein Schritt, mit dem der namhaften Konkurrenz in diesem Weihnachtsgeschäft aus dem Weg gegangen werden soll.

"Banishers: Ghosts of New Eden" verschiebt sich auf 2024.

Ursprünglich sollte „Banishers: Ghosts of New Eden“, die neue Marke der „Life is Strange“- und „Vampyr“-Macher von Don’t Nod, im November für den PC und die Konsolen erscheinen.

Wie das Entwicklerstudio und der Publisher Focus Entertainment in einer aktuellen Pressemitteilung einräumten, wird aus dem geplanten Release im November allerdings nichts. Stattdessen entschieden sich die Verantwortlichen dazu, „Banishers: Ghosts of New Eden“ auf das nächste Jahr zu verschieben.

Ein Schritt, der mit den zahlreichen namhaften Blockbustern begründet wird, die im diesjährigen Weihnachtsgeschäft um die Gunst der Spielerinnen und Spieler buhlen. Diesen soll aus dem Weg gegangen werden, um der neuen Marke die volle Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.

Der neue Releasetermin steht

„Wir haben beschlossen, die Veröffentlichung dieser neuen Franchise um drei Monate zu verschieben, da der Markt zum Jahresende einen intensiven Veröffentlichungszyklus für AAA-Titel auf PC und Konsolen erlebt. Wir sind davon überzeugt, dass eine kommerzielle Veröffentlichung von Banishers: Ghosts of New Eden in einem weniger gesättigten Zeitraum ihm die Aufmerksamkeit verschaffen wird, die es verdient“, kommentierten Don’t Nod und Focus Entertainment die Verschiebung.

Doch wie viel länger werden wir uns gedulden müssen? Auch diesbezüglich sorgten die Verantwortlichen für Klarheit und gaben bekannt, dass „Banishers: Ghosts of New Eden“ nun für eine Veröffentlichung am 13. Februar 2024 vorgesehen ist. Versorgt werden der PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Die Geschichte des Action-Rollenspiels dreht sich um die beiden Verbanner Antea Duarte und Red Mac Raith, die sich den Kampf gegen Geister und andere übernatürliche Phänomene zum Ziel gesetzt haben. Auf ihrer letzten Mission wurde Antea jedoch tödlich verwundet und verwandelte sich in einen der Geister, die sie so abgrundtief hasst. In der verfluchten Wildnis Nordamerikas sucht das Paar verzweifelt nach einer Möglichkeit, Antea von ihrem tragischen Schicksal zu befreien.

„Du wirst auf deiner Reise schwierige Entscheidungen treffen müssen, die sich auf dramatische Weise auf die Geschichte und das Schicksal der Einwohner New Edens auswirken werden – ob sie lebending oder bereits tot sind. Wie oft wirst du deinen Schwur brechen oder Kompromisse eingehen, um deiner Geliebten zu helfen, die selbst zu einem dieser Geister geworden ist?“, so die offizielle Beschreibung weiter.

