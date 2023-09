Creative Assembly: Nach dem Aus von Hyenas – Studio bestätigt Entlassungen

Wie Sega in dieser Woche bekannt gab, entschloss sich das Unternehmen aufgrund einer geringeren Rentabilität in der europäischen Region dazu, den Online-Multiplayer-Shooter „Hyenas“ und weitere unangekündigte Projekte einzustellen.

Einer aktuellen Mitteilung des für „Hyenas“ verantwortlichen Entwicklerteams Creative Assembly lässt sich entnehmen, dass mit dem Aus des Multiplayer-Shooters Entlassungen beim seit 2005 zu Sega gehörenden Studio einhergehen.

Wie viele Stellen genau gestrichen werden, verriet Creative Assembly zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass alles unternommen wird, um die Entlassungen möglichst gering zu halten.

„Wir haben die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, neben der Einstellung der Entwicklung von Hyenas in einigen Bereichen unseres britischen Betriebs einen Konsultationsprozess zu Personalentlassungen einzuleiten“, so das Studio in seiner Mitteilung.

„Dies führt leider zum Verlust von Arbeitsplätzen“, führte Creative Assembly aus. „Wir verstehen voll und ganz, dass dies eine erhebliche Auswirkung auf unsere Mitarbeiter hat, ob sie direkt betroffen sind oder nicht. Dafür möchten wir uns aufrichtig entschuldigen. Wir haben immer angestrebt, ein Studio zu sein, das die Menschen an die erste Stelle stellt.“

„Das ist grundlegend für unsere Werte und Kultur. Obwohl wir diesen unglaublich schwierigen Prozess durchlaufen müssen, werden wir die Unterstützung unserer Mitarbeiter in jedem Schritt priorisieren“, heißt es abschließend. Zuletzt veröffentlichte Creative Assembly den Strategie-Titel „Total War: Warhammer“, der im Februar des vergangenen Jahres für den PC erschien.

Mit den Umstrukturierungsmaßnahmen und Entlassungen möchte die Führungsetage von Sega laut eigenen Angaben die laufenden Kosten und somit die zu erwartenden Verluste im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) reduzieren.

Für Aufsehen sorgte Sega zuletzt mit der knapp 706 Millionen Euro teuren Übernahme der „Angry Birds“-Macher von Rovio Entertainment, die im August dieses Jahres erfolgreich über die Bühne gebracht werden konnte.

Following an internal announcement to our employees, please see the below statement: pic.twitter.com/b6LPonVagV

— Creative Assembly (@CAGames) September 28, 2023