Stray Souls: Der ultimative Horror-Titel mit 4K und 60 FPS?

Nachdem das Horrorspiel „Stray Souls“ kürzlich einen Termin erhielt und Spielern demnach ab Ende Oktober 2023 das Fürchten lehren wird, ließen die Entwickler Angaben zu den angestrebten Auflösungen und Framerates auf Konsolen folgen.

Demnach können sich Besitzer der Current-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X auf eine Ausgabeauflösung von 4K einstellen, während zugleich 60 FPS geboten werden sollen. Wie stabil das Ganze berechnet wird, bleibt abzuwarten.

Im Fall der Xbox Series S soll “Stray Souls” eine Auflösung von 1440p und eine Bildwiederholrate von 60 FPS erreichen. Nur 30 FPS werden auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One geboten, bei einer Auflösung von 1080p. Auch hier bleibt abzuwarten, was die Tests in der Praxis offenbaren.

In „Stray Souls“, das von der Unreal Engine 5 angetrieben wird, erkunden Spieler Aspen Falls und Umgebung, um eine Intrige aufzudecken, die bei der Geburt des Protagonisten Daniel begann. Dabei tauchen sie laut Hersteller tief in seine Geschichte ein und treffen in Schlüsselmomenten Entscheidungen, die auf verzweigten Dialogoptionen aufbauen.

