Baldur’s Gate 3: Großer Fanwunsch – neuer Hotfix macht Katze wieder nackt

Patch 3 für "Baldur's Gate 3" brachte dem Rollenspiel einige Änderungen und Verbesserungen. Zu dem Unmut der Fans verwandelte sich jedoch auch eine beliebte Katze von einer nackten Sphinx in eine flauschige Maine Coone, was die Entwickler nun mit einem Hotfix behoben haben.

Ende September haben die Entwickler von Larian den großen Patch 3 für „Baldur’s Gate 3“ veröffentlicht, der einige Verbesserungen und Änderungen für das Rollenspiel einführte. Das Update war den Fans mehr als Willkommen, brachte es doch unter anderem einen magischen Spiegel, mit dem das Aussehen des eigenen Charakters im Spiel geändert werden kann.

Allerdings gab es auch eine Änderung, die auf wenig Gegenliebe stieß. Die beliebte Katze His Majesty aus Akt 2 des Rollenspiels bekam ein Toupet verpasst. Nach dem Aufschrei der Community haben die Entwickler das feline Biest mit einem Hotfix nun wieder auf seinen nackten Status zurückgesetzt.

Neuer Hotfix bringt nackte Katze und mehr

Die Katze His Majesty kann im zweiten Akt im Last Light Inn gefunden werden. Nutzer werden die Mieze vor Patch 3 noch als haarlose Sphinx-Katze kennen. Allerdings war dies den Entwicklern zufolge ein Fehler, der dazu führte, dass die Spieler His Majesty mit der ebenfalls in Akt 2 auftauchenden Katze Steelclaw verwechseln konnten. Deshalb wurde der kätzischen Majestät mit Patch 3 kurzerhand ein super flauschiges Fell verpasst, was His Maj von einer Sphinx in eine Maine Coon verwandelte.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Allerdings hatte Larian nicht mit der Reaktion der Fans gerechnet, die sich in den sozialen Medien plötzlich über das Aussehen ihres geliebten Kätzchens beschwerten. Die Spieler bezeichneten die Änderung als „glow-down“ und als „Enttäuschung“ und gaben an, His Majesty kaum wiederkennen zu können. Mit einem neuerlich veröffentlichten Hotfix lenkten die Entwickler nun ein und gaben der Majestät endlich wieder ihre beliebte Nacktheit zurück. Damit die Spieler His Majesty und die ebenfalls nackte Katze Steelclaw besser auseinanderhalten können, wurde Steelclaw eine neue Augenfarbe verpasst.

Weitere Meldungen zu „Baldur’s Gate 3“:

Auch für Spieler, die sich nicht für das Haarkleid von virtuellen Katzen erwärmen können, hat der Hotfix einiges zu bieten. So wurde etwa eine umstrittene Änderung an dem Inventar wieder rückgängig gemacht. Nach dem letzten Patch haben Begleiter ihre wichtigen Items an den Spielercharakter weitergegeben, nachdem sie aus der Party entlassen wurden. Dies führte zur Überlastung des Charakters, weshalb Larian diese Änderung zurückgenommen hat. Zudem wurden einige Fehler behoben, wie etwa ein Absturz im Multiplayer sowie Probleme bei den Savegames.

Quelle: Steam, IGN

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren