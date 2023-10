Call of Duty: Die Planung bis zum Jahr 2027 steht – Abwechslungsreiche Settings versprochen

Mit „Call of Duty: Modern Warfare 3“ geht die langlebige und erfolgreiche Shooter-Serie aus dem Hause Activision im kommenden Monat in ihre nächste Runde.

Passend zur Trailer-Premiere des „Modern Warfare 3“-Multiplayers sprach Activisions Präsident Rob Kostich im Interview mit Gamesbeat über die Zukunft der Marke und wies wenig überraschend darauf hin, dass mit dieser langfristige Pläne verfolgt werden. Laut Kostich wurden intern bereits die Pläne bis zum Jahr 2027 ausgearbeitet. „Wir befinden uns ständig in unserer Planungsphase, unserer langfristigen Planungsphase“, so Kostich.

„Im Moment haben wir Spiele bis 2027 und die Dinge geplant, an denen wir arbeiten. All diese Dinge sind großartige Lernerfahrungen. Alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ist eine großartige Lernerfahrung. Wir haben eine riesige Fokusgruppe auf der ganzen Welt, die uns jeden Tag mitteilt, was sie über die Franchise denkt, und wir schenken ihr besondere Aufmerksamkeit.“

Activision hält an den wechselnden Settings fest

Auch wenn Kostich zu zukünftigen Ablegern noch keine genaueren Details nennen wollte, steht laut Activisions Präsident schon jetzt fest, dass zukünftig weiter auf wechselnde Settings wie die Moderne, den Zweiten Weltkrieg oder Abstecher in die nahe Zukunft gesetzt wird.

„Wir haben in der Vergangenheit einige Spiele gemacht. Im Laufe der Zeit beginnt man den optimalen Punkt zu erkennen und was wirklich gut bei der Community ankommt. Man sieht, dass Franchises wie Modern Warfare und Black Ops sehr beliebt sind“, führte Activisions Präsident aus.

„Wir haben sicherlich auch einige andere Spiele gehabt, die sehr gut abgeschnitten haben, wie das ursprüngliche Weltkriegsspiel von Sledgehammer im Jahr 2017. Es ist eine Balance, die wir für sehr wichtig halten. Wir müssen gute, differenzierte Spielerlebnisse bieten. Gute Dinge, in die die Leute eintauchen können und das Gefühl bekommen, dass sie neue Arten von Spaß erleben.“

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ wird am 10. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

