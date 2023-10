Star Wars Jedi Survivor: Ein Feature wurde vom Film The Last Jedi inspiriert

In dem aktuellen Teil der "Star Wars Jedi"-Reihe können die Spieler das Aussehen des Protagonisten Cal Kestis ändern. Das Menü für dieses Feature wurde von dem 2017 erschienenen Film "The Last Jedi" inspiriert.

Die „Star Wars“-Reihe ist derzeit so beliebt wie eh und je. Und weil es bei Marvel schon so gut geklappt hat, sollen wohl auch die aktuellen Medien aus der Galaxis weit, weit entfernt miteinander verwoben werden. So jüngst geschehen bei „Star Wars Jedi: Survivor“, das sich einen netten Augenschmaus bei dem zweiten Film der neuen „Star Wars“-Trilogie abgeschaut hat.

Findige Fans könnten es schon erahnt haben, aber jetzt gibt es die Bestätigung durch den Twitter-Account von EA Star Wars: Das Menü, in dem die Spieler in „Star Wars Jedi: Survivor“ das Aussehen von Cal Kestis ändern können, wurde eiskalt von „The Last Jedi“ abgekupfert.

Spiegelplatten im Anpassungsmenü wurden einer Szene in „The Last Jedi“ entnommen

„Wusstest du, dass die Spiegelplatten, die Cal im Anpassungsmenü umkreisen, von der unendlichen Spiegelszene in The Last Jedi inspiriert sind?“, erklärte der EA-Star-Wars-Account kürzlich über Twitter. Gemeint sind dabei die verschiedenen Spiegel, die im Menü die unterschiedlichen Frisuren und Bärte zeigen, mit denen Cal Kestis in „Star Wars Jedi: Survivor“ angepasst werden kann.

Diese gehen auf eine Szene in „The Last Jedi“ zurück, in der Rey eine dunkle Höhle auf dem Planeten Ahch-To betritt und auf eine Spiegelwand trifft. Plötzlich wird sie mit unendlichen Versionen von sich selbst konfrontiert, die nacheinander ihre Bewegungen nachahmen. Auch als Rey den Spiegel bittet, ihr eine Vision ihrer Eltern zu zeigen, wird ihr nur ein Bild von sich selbst gezeigt.

Zuletzt hatte der Darsteller des Cal Kestis, der Schauspieler Cameron Monaghan, auf der Ocala Comic Con 2023 verraten, dass sich ein dritter Teil der Reihe in der Produktion befindet. Auch wenn es sich dabei nicht um eine offizielle Bestätigung handelt, wäre ein dritter Teil von „Star Wars Jedi“ denkbar. Der Game Director der Spiele, Stig Asmussen, hatte angegeben, dass er sich die Serie immer als Trilogie vorgestellt habe. Allerdings hat Asmussen den verantwortlichen Entwickler Respawn Entertainment im September erst verlassen.

