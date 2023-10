PSN Store Sale: Großer Halloween-Sale mit mehr als 500 Angeboten gestartet

Pünktlich zum nahenden Halloween-Fest wurde im PlayStation Store ein neuer Sale gestartet. Unter den mehr als 500 Angeboten befindet sich eine Vielzahl an Horror-Abenteuern und anderen schaurigen Erfahrungen.

Am heutigen Mittwoch Vormittag startete Sony Interactive Entertainment im PlayStation Store den nächsten großen Sale. Dieses Mal stehen die mehr als 500 Angebote ganz im Zeichen des nahenden Halloween-Festes.

Da dürfte es auch nur die wenigsten verwundern, dass vor allem Horror-Titel zu attraktiven Preisen angeboten werden. Beispielsweise sanken beide Versionen des „Dead Space“-Remakes um 40 Prozent im Preis. Zum einen kann die Standard-Version für 47,99 Euro heruntergeladen werden. Die Digital Deluxe Edition wiederum schlägt mit 53,99 Euro zu Buche. Hier sind neben dem Hauptspiel noch drei einzigartige Anzüge und zwei Anzugstexturen enthalten.

Um 25 Prozent wurden die beiden Versionen von „Layers of Fear“ im Preis gesenkt, während die „The Dark Pictures Anthology“-Ableger „Man of Medan“ und „Little Hope“ für jeweils 9,99 Euro in die eigene Software-Bibliothek wandern.

Resident Evil, The Callisto Protocol und mehr

Eine spürbare Preissenkung erfuhr auch „The Callisto Protocol“, das in der Digital Deluxe Edition für die PS5 für 35,99 Euro statt der gewohnten 89,99 Euro heruntergeladen kann. Passend dazu wurde auch der Preis des „Final Transmission“-DLCs halbiert – von 13,99 Euro auf 6,99 Euro. Wer hingegen „Little Nightmares 2“ nachholen möchte, kann sich den Nachfolger im aktuellen Halloween-Sale für 9,89 Euro (-67 Prozent) sichern.

Auch Anhänger der „Resident Evil“-Reihe kommen im Zuge des heute gestarteten Sales auf ihre Kosten und dürfen sich über mehrere Angebote freuen. Darunter die Gold-Edition zu „Resident Evil Village“, die für 19,99 Euro (-60 Prozent) den Besitzer wechselt. Zu den weiteren Ablegern der beliebten Reihe, die aktuell zum Schnäppchenpreis über die virtuelle Ladentheke wandern, gehören „Resident Evil 7“ (7,99 Euro), „Resident Evil 6“ (9,99 Euro) oder die HD-Version des 2005 veröffentlichten „Resident Evil 4“ (7,99 Euro).

Auch das Remake zu „Resident Evil 4“ erfuhr eine Preissenkung. So ist die Deluxe-Edition der Neuauflage für 49,59 Euro (-38 Prozent) erhältlich. Abgerundet wird der große Halloween-Sale im PlayStation Store von der Special-Edition zu „Devil May Cry 5“ (15,99 Euro), den unterschiedlichen Versionen von „Diablo 4“, diversen Indie-Horror-Titeln und reichlich DLCs zu Titeln wie „Dead by Daylight“.

Related Posts

Eine Übersicht über alle aktuellen Angebote, die bis zum 2. November 2023 um 0:59 Uhr unserer Zeit in Anspruch genommen werden können, findet ihr im PlayStation Store.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren