Arizona Sunshine 2: Zombie-Shooter hat einen Termin für PSVR2 erhalten

In den letzten Monaten war es bezüglich des VR-Shooters „Arizona Sunshine 2“ recht still geworden. Doch in den Abendstunden hat Vertigo Games einen offiziellen Erscheinungsteam bekanntgegeben.

Demnach wird „Arizona Sunshine 2“ bereits am 7. Dezember 2023 für PlayStation VR2, SteamVR und Quest erscheinen, wobei die Quest-Version neu angekündigt wurde.

Blut, Verstümmelungen und eine Masse an Untoten

Die Verantwortlichen versprechen die modernste VR-Technologie zu nutzen, um Zombie-Action auf ein neues Level zu heben. Im Rahmen des Gameplays sollen das aufregende VR-Gunplay, ein vollkommen manuelles Nachladen und neue Distanzwaffen für ausreichend Spannung sorgen. Ein neues Nahkampfsystem wird auch auf Macheten, Brechstangen und Spitzhacken zurückgreifen, sodass man ein fortgeschrittenes Gore- und Verstümmelungssystem hautnah erleben kann.

Darüber hinaus wird man ein ultimatives Loadout zusammenstellen können, indem man die Ausrüstung plündert und selbst herstellt. Im Notfall könnt ihr auch abgetrennte Gliedmaßen nutzen, um den Zombies eins über die Rübe zu ziehen. Auch der kooperative Mehrspieler kehrt zurück, sodass man sich auch mit einem Freund in die Action stürzen kann.

Des Weiteren hat Vertigo Games die zwei digitalen Editionen vorgestellt, die ab sofort vorbestellt werden können. Den Anfang macht die Standard Edition, die zum Preis von 49,99 Euro erhältlich ist und als Vorbestellerbonus eine Weste, eine Uhr und einen Waffentalisman umfasst. Die Deluxe Edition (59,99 Euro) beinhaltet zusätzlich einen Charakterskin, einen weiteren Waffentalisman sowie einen untoten Begleiter.

Ein neuer Trailer gewährt uns einen neuen Blick auf „Arizona Sunshine 2“:

