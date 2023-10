Crow Country: Horror-Game mit PS1-Grafik – Demo veröffentlicht

Die Entwickler von SFB Games, unter anderem bekannt durch die Titel „Snipperclips“ und „Tangle Tower“, melden sich nun mit einem ganz anderen Genre zurück. In „Crow Country“ soll den Spielern nämlich das Fürchten gelehrt werden – und das im Retro-Stil.

Denn „Crow Country“ bringt die Grafik aus der PlayStation-1-Zeit zurück auf die Bildschirme. Das Spiel erinnert klassische Titel wie „Final Fantasy VII“ und „Resident Evil 1“.

Horror-Spiel bringt Klötzchen-Charaktere zurück

Games im Retro-Look können sich derzeit einer großen Fangemeinde erfreuen. Während es sich dabei jedoch meist um Pixel-Bit-Grafik handelt, gehen die Entwickler von SFB Games bei ihrem Titel einen anderen Weg. „Crow Country“ soll die Zeit der PlayStation 1 wiedererwecken, komplett mit blockigen Polygon-Charakteren wie bei „Final Fantasy VII“, 3D-Umgebungen, die an vorgerenderte Hintergründe erinnern, sowie einem Inventar-System, das mit ziemlicher Sicherheit von den alten „Resident Evil“-Teilen abgeschaut wurde.

Die Spieler schlüpfen in dem Horror-Titel in die Rolle von Spezialagentin Mara Forest, die 1990 den verlassenen Vergnügungspark Crow Country in den ländlichen Außenbezirken von Atlanta, Georgia untersucht. Der Besitzer des Parks, Edward Crow, ist nicht mehr aufzufinden und Mara will die Hintergründe seines Verschwindens aufdecken. Wie die Entwickler angeben, soll „Crow Country“ „Themen wie rücksichtslose menschliche Gier und das Konzept einer unverzeihlichen Sünde“ erforschen.

Wann das Retro-Game erscheint, ist noch nicht bekannt und wird von den Entwicklern noch angekündigt Allerdings wurde eine kostenlose Demo für PlayStation 5 und Steam veröffentlicht. Wer die Geheimnisse von „Crow Country“ aufdecken möchte, ohne von den Feinden angegriffen zu werden, für den soll ein „Erkundungsmodus“ bereitstehen.

