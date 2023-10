Still Wakes The Deep: Erster Gameplay-Trailer zeigt schaurige Phänomene und die Spielwelt

Still Wakes The Deep:

Auch zum Horror-Abenteuer "Still Wakes The Deep" wurde uns im Zuge des gestrigen Xbox-Streams ein Trailer präsentiert. Dieser ermöglicht uns einen ersten Blick auf das Gameplay und zeigt neben dem Horror auch Eindrücke aus der Spielwelt.

"Still Wakes The Deep" verspricht eine schaurige Horror-Erfahrung.

Aktuell entwickelt The Chinese Room nicht nur das düstere Action-Rollenspiel „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“, zu dem uns kürzlich neue Details geliefert wurden.

Darüber hinaus kündigte das britische Studio im Rahmen des Summer Game Fest 2023 den Horror-Titel „Still Wakes The Deep“ an. Zu diesem stellte The Chinese Room im Zuge des gestrigen Xbox-Streams einen neuen Trailer zur Verfügung. Der Trailer bringt es auf eine Laufzeit von drei Minuten und ermöglicht uns einen ersten Blick auf das Gameplay von „Still Wakes The Deep“.

Zu sehen ist der Protagonist Caz McLeary, der sich nach einem „katastrophalen Ereignis“ über die kaputten Laufstege einer Bohrplattform bewegt. Es dauert nicht lange, bis wir uns in „Still Wakes The Deep“ in klaustrophobischen Innenräume wiederfinden und uns mit der Situation konfrontiert sehen, dass uns eine schaurige und mysteriöse Kreatur verfolgt.

Sowohl atmosphärisch als auch spielerisch erinnert das Horror-Abenteuer dabei schnell an die bisherigen Werke von The Chinese Room.

Eine beklemmende Darstellung der Nordsee

In der offiziellen Ankündigung von „Still Wakes The Deep“ wiesen die Entwickler darauf hin, dass eine atmosphärische Horror-Erfahrung auf uns wartet. In der Rolle von Caz McLeary gehen wir der Frage auf den Grund, welch mysteriöses Phänomen eine Bohrinsel heimgesucht hat. Dabei wartet nicht nur eine realistische und beklemmende Darstellung der Nordsee auf uns.

Im Laufe des Abenteuers bahnen wir uns zudem einen Weg durch überflutete Gänge oder sturmgepeitschte Decks und versuchen, der schaurigen Kreatur zu entkommen und die Besatzung der Bohrinsel zu retten. Erschwert wird das Unterfangen dadurch, dass uns in „Still Wakes The Deep“ keinerlei Waffen zur Verfügung stehen.

Zu den Stärken von „Still Wakes The Deep“ gehört laut den Entwicklern vor allem die dichte Atmosphäre. Hinzukommen die stimmigen Dialoge, bei denen professionelle schottische Schauspieler zum Einsatz kommen.

„Still Wakes The Deep“ erscheint Anfang 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

