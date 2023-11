Lords of the Fallen: Großer Patch 1.1.310 mit mehr als 100 Verbesserungen steht bereit

Lords of the Fallen:

Zum Abschluss der Woche stellten die Entwickler von Hexworks den Patch 1.1.310 zum Rollenspiel "Lords of the Fallen" bereit. Versprochen werden mehr als 100 Anpassungen und Optimierungen, mit denen für eine rundere Spielerfahrung gesorgt werden soll.

Kurz nach der Bekanntgabe, dass das Rollenspiel bereits mehr als eine Million Abnehmer fand, stellten die Entwickler von Hexworks zum Abschluss der Woche ein neues Update zu „Lords of the Fallen“ bereit.

Das neue Update trägt die Versionsbezeichnung „1.1.310“ und liefert laut offiziellen Angaben mehr als 100 Anpassungen und Verbesserungen. Eine wichtige Änderung betrifft das Inventar beziehungsweise den Umgang mit einzigartigen Gegenständen. Diese können nach der Installation des neuen Updates auch dann aufgenommen werden, wenn das eigene Inventar voll ist.

„Früher konnten einzigartige Gegenstände nicht aufgenommen werden, wenn das Inventar voll war. Jetzt werden Schlüssel-/Questgegenstände und einzigartige Items aufgenommen, auch wenn das Inventar voll ist, und überschreiten dabei bei Bedarf das Inventarlimit. Dies gilt für Schlüssel, Zauber, Questgegenstände, Munitionstypen, Gesten usw“, heißt es zu den Anpassungen am Inventar.

Diese Änderung sollte laut Entwicklerangaben auch mögliche Probleme mit Questreihen beheben, bei denen ein erforderlicher Gegenstand aufgrund einer „Inventar voll“-Meldung nicht aufgenommen werden konnte.

Optimiertes HDR und behobene Absturzursachen

Ein weiteres Element von „Lords of the Fallen“, das im Zuge des Updates „1.1.310“ optimiert wurde, ist die Unterstützung des HDRs. Hier wird laut Hexworks für eine noch größere Palette an Farben gesorgt. Weiter geht aus dem offiziellen Changelog hervor, dass die Entwickler diverse Fehler behoben, die unter Umständen zu Abstürzen führen konnten.

Weitere Verbesserungen betreffen die Performance beziehungsweise die Stabilität von „Lords of the Fallen“, das allgemeine Balancing des Rollenspiels und die Bosskämpfe. Auch bei der Ausleuchtung der Areale, der Nutzeroberfläche und dem PvP-Modus legten die Entwickler noch einmal Hand an.

Alle weiteren Details zu den gebotenen Verbesserungen des Updates „1.1.310“ liefert euch der ausführliche Changelog. Diesen findet ihr hier.

„Lords of the Fallen“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

