The Game Awards 2023: Sechs Spiele können zum Game of the Year werden

Im Dezember werden die besten Spiele des Jahres prämiert. Welche Titel eine Chance auf die begehrten Auszeichnungen haben, verraten die für heute geplanten Nominierungen. Sechs Spiele können am Ende zum Game of the Year werden. Es ist die höchste zu vergebende Auszeichnung.

Während sich das Jahr 2023 dem Ende nähert, steht eine letzte große Gaming-Show bevor. The Game Awards von und mit Geoff Keighley wird im Dezember ausgestrahlt.

Während der Veranstaltung möchte der Showmaster allerhand Spiele vorstellen und für die eine oder andere Enthüllung sorgen. Kern der Show ist allerdings die Vergabe der begehrten Awards an Entwickler und Spiele.

Die Nominierten werden heute Abend angekündigt, was im Zuge eines um 18 Uhr startenden Livestreams passieren soll. Spannend ist einmal mehr die Frage, welche Spiele in diesem Jahr die Chance haben, zum Game of the Year – also zum besten Titel des Jahres – gewählt zu werden.

Laut Keighley ist die Auswahl auf sechs Spiele beschränkt. In den sozialen Netzwerken wurden daraufhin erste Anwärter genannt, die in die engere Auswahl kommen könnten.

Dazu gehören unter anderem:

Baldur’s Gate 3

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Final Fantasy 16

Super Mario Bros. Wonder

Resident Evil 4 Remake

Hogwarts Legacy

Starfield

Welches Spiel seht ihr als Game of the Year an?

Mehr als 30 Kategorien

Vergeben werden die Awards in mehr als 30 Kategorien, was zugleich bedeutet, dass es wieder eine ziemlich langatmige Show wird. Immerhin kommt es wie erwähnt zusätzlich zu allerhand Spielvorstellungen. Und auch prominente Gäste werden anwesend sein.

Spekuliert wurde bereits, dass “GTA 6” ein Teil der Show werden könnte. Immerhin möchte Rockstar Games im Zeitraum von The Game Awards den ersten Trailer zum Blockbuster veröffentlichen. Allerdings hat “GTA 6” genügend Zugkraft, um als eigenständige Enthüllung für Schlagzeilen zu sorgen.

Zu den Gästen der Show gehört womöglich Hideo Kojima, der mit seinem Team an “Death Stranding 2” arbeitet. Der Titel könnte 2024 auf den Markt kommen. Einen offiziellen Zeitplan gibt es bisher nicht. Angedeutet hatte der Game Designer seinen Auftritt bereits auf X – ehemals Twitter.

Golden Joystick Awards 2023: Baldur’s Gate 3 hat sich den ersten GOTY-Award geholt

Datum und Uhrzeit von The Game Awards

The Game Awards 2023 wird wie gewohnt live über das Internet gestreamt, was es den Spielern ermöglicht, die Ankündigungen, Premieren und Auszeichnungen hautnah mitzuerleben. Los geht es in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 2023 um 1:30 Uhr. Die wichtigsten Ankündigungen findet ihr zeitnah auf PLAY3.DE.

